Varenna e Dervio uniscono le forze per creare "Borghi in musica"

Ancora una volta Corenno Plinio al centro del turismo e della cultura con il concerto "Classic and/in jazz" che si svolgerà sabato 9 luglio alle ore 21, nell'ambito del festival musicale "Tra lago e monti", diretto dal Maestro Roberto Porroni, giunto alla sua trentacinquesima edizione.

La partecipazione al festival consolida il rapporto di cooperazione tra le Amministrazioni di Varenna e Dervio, che hanno promosso il progetto "Borghi in musica".

"Noi, protagonisti del turismo sul lago"

I due comuni rivieraschi, impegnati a sviluppare diverse iniziative in campo turistico, hanno deciso di avviare questa iniziativa con l'obiettivo di svolgere eventi musicali di alto livello nelle splendide cornici di Varenna e Corenno. "I nostri comuni, che sono tra i principali protagonisti del turismo sul lago - spiegano gli amministratori - hanno voluto dare il via a una collaborazione che esalti le peculiarità di Varenna e Corenno, tra i più caratteristici borghi che si affacciano sulla sponda lecchese del Lago di Como".

L'evento in programma sabato non sarà un episodio isolato. "Dopo questo avvio dell'attività sotto l'egida del Festival 'Tra lago e monti', è nostra volontà strutturare specifiche iniziative per creare una serie di eventi dedicati a Borghi in musica" concludono.