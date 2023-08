Atmosfere magiche al concerto di Corenno Plinio: 500 persone

Corenno Plinio sempre più luogo di aggregazione turistica e splendido scenario naturale per eventi culturali. Giovedì sera il concerto del Birkin Tree ha riempito il borgo medievale di Dervio, portando nella zona del porticciolo circa 500 persone.

L'oscurità e le luci artificiali hanno creato un'atmosfera magica, che ha regalato emozioni uniche. "Pienone assoluto a Corenno per il concerto del Festival di giovedì sera - commenta il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - Circa 500 persone hanno gremito all'inverosimile il suggestivo molo di Corenno, tanto che i musicisti del Birkin Tree hanno detto: 'Non abbiamo mai suonato in un posto così'. Il Borgo dei mille gradini è sempre più luogo di cultura e turismo. L'Amministrazione comunale ringrazia i corennesi per la loro grande disponibilità e i volontari che hanno fatto tutto questo".