Gli studenti del Pfp Valtellina si aggiudicano il concorso agroalimentare di Confindustria

La squadra del Pfp Valtellina di Sondrio si è aggiudicata il primo posto sul podio della nuova edizione del Concorso Agroalimentare, la competizione promossa e organizzata dalla categoria Merceologica Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio.

Al secondo posto si è piazzata l'équipe dell'Istituto professionale Crotto Caurga di Chiavenna e al terzo quella dell'Istituto alberghiero Alberti di Bormio. Quarta invece la squadra del Cfpa di Casargo.

L'iniziativa è riservata agli alunni al terzo e quarto anno degli Istituti e dei Centri di formazione professionale del settore alberghiero e ristorazione delle due province e si è svolta mercoledì 3 maggio al Grand Hotel della Posta di Sondrio.

Mettendo in campo le abilità tecniche necessarie in cucina e quelle relative all'accoglienza in sala, gli studenti hanno proposto alla giuria un pranzo alpino da tre portate sviluppato utilizzando i prodotti del territorio - tra cui farine e formaggi - in chiave innovativa, con l'obiettivo di mettere l'accento sulle proprietà nutrizionali e benefiche del cibo. I piatti del menu hanno inoltre dovuto coniugare la qualità delle materie prime e della preparazione con la necessità di tempi veloci nell'esecuzione di antipasto, piatto unico e light dessert, con un apporto calorico non superiore alle 1200 calorie, a esclusione di cocktail e vini.

"Prospettive professionali qualificanti"

"Mi congratulo di cuore con tutti i giovani che oggi hanno dimostrato grande attenzione, competenza, passione: il nostro augurio è che questi elementi restino sempre parte integrante della vita professionale che li attende dopo gli studi - commenta il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni - Il percorso che hanno intrapreso questi studenti apre a prospettive professionali qualificanti, anche in ragione dell'ampia richiesta legata alla cucina e allo stile italiano presente in tutto il mondo. Il desiderio di rafforzare il dialogo con il mondo dei giovani che anima oggi più che mail il sistema delle imprese non è ispirato solo dalla necessità di attrarre risorse umane e competenze, ma anche dalla volontà di interpretare un ruolo di supporto allo sviluppo dei talenti e più in generale del territorio. Credo che l'iniziativa che ha avuto oggi il suo coronamento vada in questo senso".

"Lieti di ritorvare i giovani"

"Siamo stati particolarmente lieti di ritrovare i giovani studenti che oggi si sono cimentati nella competizione, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia - sottolinea il presidente della Categoria Merceologica Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio, Fabio Esposito - L'ultima edizione del concorso in ordine di tempo si è tenuta prima della pandemia ed è emerso dalla qualità dei menu, delle presentazioni e del servizio di oggi che gli studenti si sono molto applicati sia nella preparazione dei piatti sia per quanto riguarda l'abbinamento con i vini e il servizio in sala. Il concorso ci ha dato modo di incontrare giovani di valore che speriamo possano essere ambasciatori dei prodotti del territorio e della nostra tradizione, al centro della competizione di oggi".

"Oggi abbiamo assistito a un ottimo ritorno alla normalità, con la presenza di allievi molto motivati, impegnati e desiderosi di mettersi in gioco. Abbiamo rilevato la curiosità di vedere atre Scuole al lavoro e soprattutto l'impegno nello svolgimento del proprio compito, per portarlo a termine nel migliore dei modi. Le squadre, ognuno a proprio modo, hanno tutte proposto cose egregie, molto ben presentate e di ottimo gusto" evidenzia lo chef Claudio Prandi, presidente di giuria.

La giuria del concorso

A giudicare le proposte degli studenti la giuria formata dallo chef Claudio Prandi, presidente di giuria; dal tecnico di cucina Fernando Bassi, chef e titolare Bar Bormio; dal delegato Provinciale Onaf Oscar Del Barba; dal tecnico di sala Ivan Radice, food and beverage manager Al Posta; dai rappresentanti delle imprese associate Lorenzo Aliverti (Latteria di Chiuro), Claudio Alongi (Gruppo italiano Vini e tecnico sommelier), Samantha Cornaggia (Latteria Sociale Valtellina), Ercole Crippa (Il Griso) e Simone Nera (Casa Vinicola Pietro Nera); dal rappresentante del settore ristorazione Giovanni Caracciolo, hef Ristorante Soltojo, e, per Confindustria Lecco e Sondrio, dal direttore della sede di Sondrio Riccardo Confalonieri e da Velda Mozart.

Tutti i premi assegnati sono da investire in materiale didattico per un valore di 1.200 euro per il primo classificato, 600 per il secondo, 400 per il terzo e 300 per il quarto.

Sono inoltre state assegnate tre menzioni speciali per: migliore ricetta, andata al Pfp Valtellina di Sondrio; miglior abbinamento vino/piatti, andata al Cfpa di Casargo, e miglior servizio in sala e presentazione menu, andata all'Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna.