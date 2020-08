"Ferragosto in mascherina", a Monte Marenzo le premiazioni del concorso

La Polisportiva Monte Marenzo ha provveduto alla consegna dei premi del concorso "Ferragosto in mascherina". La cerimonia si è svolta nel pomeriggio del 24 agosto al campo sportivo comunale, alla presenza del vicesindaco Franco Spreafico e di Angelo Fontana, responsabile dell'area sociale della Polisportiva.

Consegnati ai vincitori quattro buoni di trenta chilogrammi di frutta e verdura offerti da Rigamonti Frutta di Lecco. I nomi dei vincitori sono, in ordine alfabetico, Massimo Casti, Patrizia Cornago con i Bek, Rita Losa, Mario Stojanovic. Tutti, in segno di solidarietà, hanno deciso di donare il premio alla Caritas di Lecco e ad altre persone bisognose.

In lizza 90 fotografie

Sono pervenute 90 fotografie (sotto le foto premiate) scattate nei contesti più diversi. «Tutti i soggetti ripresi indossano la mascherina che, insieme al distanziamento e all'igiene delle mani, resta il presidio più efficace per contrastare la diffusione del Covid 19 - spiega Angelo Fontana - Questo consente di tutelarsi e di dare tempo ai nostri medici e ricercatori di trovare cure efficaci e un vaccino che possano contrastare il virus che, come si è visto, non conosce distinzioni di categorie sociali e fasce d'età».

Fontana ricorda la nascita dell'iniziativa proposta dopo il periodo di emergenza. «Questo piccolo concorso non è stato pensato per cercare la foto perfetta dal punto di vista tecnico e compositivo, ma semplicemente per rilanciare un messaggio importante: mostrare buoni esempi di come il rispetto delle regole vuol dire rispettare se stessi e rispettare gli altri. Ringrazio di cuore tutti quanti con i loro scatti hanno voluto partecipare a questa campagna di sensibilizzazione. Si ringrazia il sito di Upper per aver diffuso l'iniziativa».

