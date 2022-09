Motoraduno Guzzi, grande attesa a Mandello per il concorso di fumetto

Lo scorso febbraio l'assessorato alla Cultura del Comune di Mandello del Lario aveva promosso, in occasione del centenario della nascita della Moto Guzzi (rinviato causa covid al 2022), un concorso di fumetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di II° grado, universitari, hobbysti, appassionati del disegno, del fumetto e dell'illustrazione, esclusi i professionisti. Il concorso indetto aveva come scopo incentivare e favorire forme di linguaggio espressivo moderne e creative.

I partecipanti dovevano presentare un fumetto breve sul tema "Moto Guzzi, la nascita di un mito", dalle giovanili passioni di Carlo Guzzi all'incontro con Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli. Una storia di amicizia, passione e lavoro.

La giuria esaminatrice

Sullo scadere del termine sono arrivati gli elaborati, anche da lontano. I lavori sono stati esaminati e giudicati in base alla qualità estetica, concettuale e tecnica da un'apposita Commissione composta da: il sindaco Riccardo Fasoli in veste di presidente del Comitato del Motoraduno; Alessia Buffolo, illustratrice e fumettista; Marzia Galbusera, ex docente di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Statale Medardo Rosso di Lecco; Mariangela Tentori graphic disegner e titolare dello studio di comunicazione Teka Comunica e della casa editrice Teka Edizioni; Doriana Pachera, assessore all'Istruzione e Cultura.

Il premio previsto per il primo classificato consiste in un weekend al Lucca Comics & Games (viaggio, soggiorno e ingresso in fiera) più un buono per l'acquisto di materiale artistico del valore di 200 euro; per il secondo in un buono di 300 euro per l'acquisto di materiale da disegno e per il terzo in un buono acquisto di 200 euro.

Tutti gli elaborati saranno esposti in una mostra presso la sala del Consiglio durante i giorni del motoraduno. L'apertura della mostra è prevista per giovedì 8 settembre alle ore 15; rimarrà aperta sino alle 18, successivamente nei giorni di venerdì, sabato l'orario sarà dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 12. I nominativi dei vincitori saranno comunicati domenica 11 settembre alle ore 15 in Piazza del Mercato insieme all'estrazione della lotteria.