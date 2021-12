Lecco trionfa al concorso per giovani videomaker della Lombardia

Un trionfo di Lecco (e anche di Como) al concorso di Regione Lombardia per giovani creativi. Giunto alla terza edizione, il bando premia gli Under 35 in grado di valorizzare le bellezze della Lombardia grazie alla realizzazione di video coinvolgenti e di impatto emozionale. Le premiazioni si terranno giovedì sera a Palazzo Pirelli a Milano.

Smart working

Il successo del Lario è testimoniato dai numeri: sono ben cinque i premi conferiti a giovani lecchesi e comaschi tra i 20 complessivi. Luca Massaroli di Inverigo, nel Comasco, ha vinto il primo premio e 4mila euro con il progetto Benvenuti in Lombardia nell'ambito della categoria "Smart working #inLombardia". Sempre nella stessa categoria secondo premio e 3mila euro per Andrea Colombo di Civate, nel Lecchese, con Smart working? Sì, in Lombardia; terzo posto e 2mila euro per Rubens Lisignoli di Sorico, in provincia di Como, con il video Dove ti porto?

Il video di Massaroli è stato girato tra Angera, Desenzano del Garda, Mantova e Sirmione: un businessman sta per raggiungere la Lombardia in aereo e inizia a immaginarsi come sarà il suo soggiorno tra laghi, città patrimonio Unesco e località termali. Il progetto di Andrea Colombo prende forma nel Parco Regionale del Monte Barro, terrazza panoramica sui laghi Briantei (i due bacini del lago di Annone, il lago di Pusiano e quello di Alserio). Nel video si evidenzia come la Lombardia sia un territorio che permette di svolgere lo smart working nelle più belle località che questa Regione offre. Il girato di Rubens Lisignoli ha diverse location: Sondrio, Sorico, piazza Duomo a Milano, Varenna, gli impianti sciistici di Livigno, il Ponte nel Cielo di Tartano e le terme di Bormio. L'obiettivo del video è mostrare la libertà e la dinamicità che il lavoro in smart working concede, con le innumerevoli bellezze offerte dalla regione Lombardia.

On the road

Altro vincitore (terzo posto e 2mila euro) è Gabriele De Meo di Lecco con Lombardia a piedi per la categoria "On the road #inLombardia": 12 mete e percorsi per tutto l'anno. Tra le località filmate: Montespluga, Lago degli Andossi, Prato Maslino, Alpe Prabello, Val di Mello e Predarossa in provincia di Sondrio; Monte Barro, Grigna meridionale e settentrionale, Monte Due Mani nel Lecchese; Monte San Primo (Como) e Torbiere del Sebino (Brescia). Infine, terzo posto e 2mila euro per Matteo Colombo con Il tuo giorno perfetto ti aspetta in Lombardia per la categoria "Unforgettable #inLombardia". Paesaggi, ville e scorci più romantici per un giorno indimenticabile. Video girato in varie location del lago di Como, in particolare Varenna, Bellagio e Lecco.

"Lombardia come un set cinematografico"

"La Lombardia come un set cinematografico, premia la creatività e la fantasia dei giovani videomaker di nostri territori, capaci di raccontare con immagini suggestive le bellezze di una terra unica e particolarmente attrattiva - dicono Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, e il presidente regionale Attilio Fontana, presenti alla premiazione - Il talento e l'entusiasmo degli Under 35 sono fondamentali per dipingere una regione suggestiva, in grado di stupire e accogliere i visitatori tra laghi e montagne, città d'arte e paesaggi incantati. La Lombardia rinasce e riparte anche grazie ai suoi giovani artisti, ambasciatori di una Lombardia location ideale per mete di viaggio indimenticabili".

In totale sono stati previsti 20 premi per un montepremi di 50mila euro. Cinque le categorie tematiche: Smart working #inLombardia; Made #inLombardia; On the road #inLombardia; MyMovie #inLombardia; Unforgettable #inLombardia. Inoltre, sempre per ogni categoria, è stata prevista una menzione speciale al più giovane e talentuoso videomaker, con un riconoscimento di 1.000 euro lordi.