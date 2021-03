Al via un concorso letterario dedicato al borgo medievale di Corenno Plinio

L'Amministrazione comunale di Dervio ha indetto la prima edizione di "Corenno… il borgo dai mille gradini", composto da un'unica sezione. Ecco il regolamento per partecipare

Il Comune di Dervio sempre più attento alla cultura; dopo il concorso fotografico dedicato al territorio, l'Amministrazione del sindaco Stefano Cassinelli ha indetto la prima edizione del Concorso letterario internazionale "Corenno… il borgo dai mille gradini", composto da un'unica sezione.

Si potrà partecipare secondo le seguenti modalità: racconti inediti ambientati a Corenno Plinio o in un borgo medievale italiano realmente esistente. Il tema di questa edizione sarà "Corenno… in Giallo", per cui i racconti dovranno trattare argomenti appartenenti al genere giallo/thriller/noir.

«Il concorso, gratuito, vuole sostenere la scrittura in lingua italiana, la lettura e, al contempo, promuovere i tanti borghi medievali presenti in Italia e in particolar modo il borgo di Corenno Plinio - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Il loro patrimonio ambientale, culturale, architettonico e le loro tradizioni».

Il premio letterario è patrocinato dal Comune di Dervio. I racconti inediti devono essere inviati entro le ore 12 del 15 maggio 2021, in formato Word a concorso.corenno@gmail.it, unitamente alla scheda allegata al bando debitamente compilata. Il bando è disponibile anche su www.concorsiletterari.it e www.concorsiletterari.net.