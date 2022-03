Un concorso rivolto ai giovani "street artist" per abbellire il muro di un parcheggio

Un concorso di street art coinvolge i giovani col fine di abbellire i muri di cinta di un parcheggio in via Agnesi a Merate ma preservando l'ambiente naturale e la transizione al digitale. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Dietro la lavagna e si intitola "Il futuro è green e digitale - Rispettiamo la natura con immagini e parole".

"Integrare l'ambiente naturale, da preservare e fondamentale per la nostra sopravvivenza, con la trasformazione digitale dei processi di produzione e degli stili di vita che stanno caratterizzando l'attuale fase di transizione verso una nuova società sempre meno appannaggio del solo essere umano - spiegano gli organizzatori - La pervasività, sia della natura che delle tecnologie digitali, può trovare un punto di incontro non distruttivo?"

Un trait d'union fra la natura e le tecnologie digitali, ma anche l'opportunità di valorizzare il talento e l'espressione artistica di giovani street artist fra i 18 e i 35 anni che siano residenti in Italia. Saranno selezionati i 7 artisti singoli o gruppi (di massimo 3 artisti) che avranno presentato le proposte più originali e quelle maggiormente aderenti al tema proposto. La scadenza del concorso è il 10 aprile 2022.

Ai selezionati verrà data la possibilità di realizzare le pitture murali e fra di essi verrà proclamato un vincitore a cui sarà assegnato un premio di 700 euro. L'iscrizione al concorso è gratuita. Il materiale e quanto necessario per la realizzazione dell'opera verrà messo a disposizione dall'associazione Dietro la lavagna. Tutte le informazioni e la documentazione per l'iscrizione sono disponibili a questa pagina web.

"Giovani e ambiente: una sfida importante"

"Pensiamo che coinvolgere le giovani generazioni per cercare immagini e parole che celebrino sia la bellezza e il rispetto della natura, che ci nutre e protegge e senza la quale non potremmo vivere, natura sempre più bisognosa di essere preservata, sia la 'digitalizzazione della nostra vita', costituisca una sfida importante soprattutto se l'opera d'arte che verrà prodotta sarà visibile da tutta la cittadinanza che poserà il pensiero su questi temi importanti - proseguono dall'associazione - Consapevoli del fatto che l'arte non dà risposta a quesiti, piccoli o grandi che siano, ma sa regalare emozioni, siamo convinte che possa generare quello stupore e quel turbamento necessari a un cambio di prospettiva e di rotta che, se ben guidato, fa germogliare gemme virtuose di pensiero, linguaggio e comportamento".

La riqualificazione artistica dei muri di Merate si inserisce in un progetto di più ampio respiro dal titolo "Un museo a cielo aperto - A Merate cominciamo dalle cabine elettriche" che vedrà, tra la primavera e l'estate 2022, la produzione di altri due murales su due cabine elettriche in collaborazione con Enel-distribuzione.