Il nuovo originale concorso Telethon: indovina il numero di fagioli

Anche un semplice fagiolo può aiutare la ricerca scientifica Telethon per vincere gravi malattie genetiche. Come? Indovinando il numero di legumi contenuti in un recipiente, quello ripreso nella foto insieme a Fabrizio Fontana, testimonial simbolo di Telethon nel territorio lecchese.

L'originale iniziativa porta ancora una volta la firma dello staff di volontari guidato a livello provinciale da Renato Milani e dai gemelli Angelo e Gerolamo Fontana che in passato - con la Uildm e la Polisportiva di Monte Marenzo - avevano già promosso iniziative analoghe per coinvolgere in modo simpatico la popolazione, come quella di contare le mucche invece delle pecore.

Questa volta tocca ai fagioli. "Puoi partecipare esprimendo uno o più pronostici versando un euro per ogni previsione - spiega Angelo Fontana - Ti verrà consegnato un tagliando numerato che parteciperà alla ricca estrazione a premi. Sul tagliando che rimarrà alla Polisportiva vanno indicati nome, cognome e numero di telefono". L'euro va consegnato ai responsabili Renato Milani, Angelo, Gerolamo Fontana e agli altri volontari impegnati nei vari banchetti con i panettoni Telethon.

"Chi indovinerà il numero esatto dei fagioli, o chi si avvicinerà di più a tale cifra, vincerà un buono pranzo per due persone presso l'osteria Marascia al Lavello di Calolzio. A scalare verranno inoltre premiati i 9 migliori pronostici, dal più vicino al più lontano del numero esatto. In caso di parità si procederà con l'estrazione a sorte".

La partecipazione al concorso sarà aperta da domani, giovedì 1° dicembre. Sabato 7 gennaio i responsabili della Polisportiva procederanno poi alla conta dei fagioli e alla proclamazione dei vincitori che verranno contattati telefonicamente. "Tutto il ricavato sarà versato a Telethon". Per ulteriori informazioni, contattare Angelo Fontana al numero 334 3623624.