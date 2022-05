Le foto dei tulipani valgono un emozionante volo sul Lago di Como

Le foto dei tulipani valgono un volo sul Lago di Como, con l'ebbrezza di pilotare un aereo.

Il Campo dei fiori di Galbiate torna a proporre un'iniziativa suggestiva che nel 2019 aveva suscitato grande interesse, purtroppo poi bloccata a causa della pandemia. Il concorso "Pilota per un giorno" è partito il 1° maggio: c'è tempo sino al 5 maggio per inviare via Messenger al Campo dei fiori le proprie foto scattate durante la fioritura dei tulipani al campo galbiatese. È sufficiente inviare l'immagine specificando "pilotaperungiorno2022" con nome e cognome.

Tutte le foto partecipanti al concorso saranno pubblicate in un post e saranno i follower a votare la vincitrice, ovvero l'immagine che al termine della scadenza avrà ottenuto il maggior numero di like.

In premio un volo sorvolando il campo, il Lago di Como e i luoghi manzoniani da protagonisti alla "guida" di un idrovolante insieme al pilota Riccardo Brigliadori. Nel video che vi mostriamo il "battesimo" del volo di Giorgia, che si aggiudicò il concorso nel 2019.

La prossima apertura al pubblico del Campo dei fiori avverrà nelle prossime settimane in occasione della fioritura di Girasoli, Zinnie e Cosmos e tantissime altre varietà di fiori estivi con l'opportunità di concedersi un bel picnic.