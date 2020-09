Confartigianato Lecco, ancora un mese di raccolta fondi per l'ambulanza della Croce Rossa

Viene ulteriormente prorogata fino al mese di ottobre la raccolta fondi di Confartigianato Imprese Lecco a favore delle realtà ospedaliere e sanitarie del territorio lecchese attraverso il Comitato Provinciale ANCoS di Lecco.

La novità del momento è tuttavia l’ufficializzazione della destinazione della generosità degli artigiani lecchesi. Confartigianato Imprese Lecco ha infatti deciso di contribuire all’acquisto di un’ambulanza (mezzo di soccorso di base classe A) per la Croce Rossa di Lecco. Una scelta che prende ovviamente le mosse dalla volontà di rendere merito alle strutture e alle associazioni sanitarie del territorio dello straordinario sforzo umano e professionale profuso durante il picco dell’emergenza covid.

In attesa della consegna del mezzo, prevista appunto per il prossimo mese, l'associazione di categoria guidata dal presidente Daniele Riva rinnova quindi l’invito a tutti gli Artigiani a partecipare, con la generosità che li contraddistingue, a questa iniziativa. Si tratta appunto di sostenere concretamente coloro che si sono trovati e si trovano tuttora a fronteggiare in prima linea l’emergenza sanitaria: i nostri volontari, i nostri infermieri, i nostri medici che stanno lavorando incessantemente nell’impresa di assistere i cittadini che hanno contratto il covid-19.

Per sostenere questa iniziativa è possibile effettuare un bonifico sul c/c intestato al Comitato Provinciale ANCoS di Lecco. Iban: IT64 I085 1522 9000 0000 0501 351 Causale: ArtigianiAMOLecco.

Le donazioni effettuate daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Per il rilascio della relativa ricevuta basta scaricare l'apposito pdf dal sito internet di Confartigianato Lecco, compilarlo, sottoscriverlo e inviarlo all’indirizzo mail artigianiamolecco@artigiani.lecco.it