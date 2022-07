Nasce la Conferenza dei sindaci del Lecchese: tra gli obiettivi una pista ciclabile da Oggiono a Lecco

La costituzione della Conferenza dei sindaci del Lecchese, promossa dai Comuni di Civate, Galbiate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e Valmadrera, è ormai cosa fatta. Valmadrera e Oliveto sono stati i primi ad approvare il documento ufficiale, gli altri quattro seguiranno nelle prossime due settimane. A breve, dunque, verrà ufficializzato un nuovo organismo che di fatto esiste già da mesi, essendo stati gli incontri tra i sindaci periodici e costanti.

Attraverso questo nuovo organismo gli enti locali aderenti si impegnano a sperimentare un nuovo modello di consultazione e partecipazione, di confronto sulle politiche e i progetti, utili allo sviluppo del territorio lecchese.

Il 29 giugno il Consiglio comunale di Valmadrera, con voto unanime, ha approvato l'accordo. Il sindaco Antonio Rusconi ha sottolineato come "da mesi i sei sindaci si ritrovano periodicamente su una serie di tematiche e su un discorso generale di confronto. Il punto di partenza per lavorare insieme è stata l'esperienza drammatica del Covid. Possiamo considerarla già esistente dal momento in cui il testo è stato concordato con tutti i sindaci - spiega - Ci ritroviamo da circa sette mesi: il sindaco che ospita la riunione offre anche il pranzo. Con questa conferenza siamo più forti nell'interloquire con gli enti superiori quali Provincia, Regione e Comunità montana. Stiamo ragionando su diversi argomenti come il confronto sulla Tari o la realizzazione di una pista ciclabile da Oggiono fino a Lecco".

Le finalità della Conferenza

La Conferenza svolgerà funzioni consultive e propositive sulle seguenti materie: trasporti e viabilità, infrastrutture di rete, attività produttive e innovazione, istruzione ed edilizia scolastica, pianificazione e assetto del territorio, risorse ambientali, polizia locale, sicurezza, turismo, politiche giovanili e della terza età.

Tra le possibilità della Conferenza, l'accordo sottoscritto cita l'assunzione di posizioni comuni nei confronti delle politiche statali, regionali e provinciali; l'individuazione di forme e di misure comuni di finanziamento di opere o interventi di interesse sovracomunale, anche attraverso il ricorso a fondi comunitari, nazionali, regionali e provinciali; l'esercizio di ogni altra funzione che sia a essa demandata da convenzioni o da accordi tra gli enti sottoscrittori e da accordi tra questi ed altri enti o da disposizioni di legge regionale.

La Conferenza è composta dai sindaci dei Comuni aderenti, ciascuno dei quali ha diritto a un voto senza distinzione di popolazione o territorio. Prossimo passo sarà ora l'elezione dal presidente della Conferenza da parte dell'Assemblea fra i sindaci dei Comuni aderenti al patto.