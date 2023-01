Cgil Lecco, al Campus il 19esimo congresso “della sostenibilità”

Oltre duecento delegati e delegate hanno riempito l'Aula Magna del Polo di Lecco del Politecnico di Milano per il 19° congresso provinciale della Cgil Lecco. Si tratta del momento principale per la sezione lecchese del sindacato: ai tavoli delle prime file di sono assiepati tra gli altri anche i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, oltre a quelli delle altre organizzazioni sindacali, Paolo Favini di Asst Lecco e la protettrice delle Polo di Lecco Manuela Grecchi.

La due giorni è stata aperta da Marco Brigatti, segretario organizzativo, affiancato da Francesca Seghezzi della segreteria provinciale e da Debora Roversi della segreteria regionale, mentre come primo atto è stato proiettato un filmato riepilogativo dell'attività condotta. Un congresso incentrato sulla sostenibilità: “Siamo in un luogo di prospettiva e sempre più centrale, in una sala allestita in maniera essenziale. Abbiamo scelto di stampare solo alcune copie della relazione, dando la possibilità di seguirla sui telefoni semplicemente inquadrando il qr code. Infine, abbiamo scelto di sostituire i consueti gadget con due alberi, andando a comporre la foresta dei diritti della Cgil di Lecco”, ha spiegato Brigatti prima di cedere la parola al segretario generale uscente Diego Riva per la presentazione della lunga relazione.

19° congresso della Cgil Lecco

Nel programma dell'11 e 12 gennaio sono inseriti anche gli interventi delle autorità e dei rappresentanti istituzionali, oltre a quelli dei colleghi di Mirco Scaccabarozzi (Cisl Monza Lecco) e Giuseppe Incorvaia (Uil del Lario). In calendario anche il lungo dibattito e, durante la giornata di giovedì, gli interventi di Manuela Grecchi, Chiara Sottocorona, Elena Granata, Manola Cavallini e del segretario regionale Alessandro Pagano. Sempre nel pomeriggio del secondo giorno si terranno le votazioni degli organismi dirigenti, dei delegati al congresso Cgil Lombardia e per quanto riguarda il documento politico conclusivo.