Nella città fantasma tornano le spettacolari acrobazie in skate

Giovani acrobati in skate e longboard tornano a dare spettacolo nella città fantasma. Come di consueto a metà giugno andrà in scena a Consonno l?evento più atteso del panorama longboard e skate italiano: il Ghost Town che unisce la scena longboard con quella skate per due giorni di freeride e contest (sabato 18 e domenica 19 giugno 2022) dove oltre 120 rider, provenienti da tutto il mondo, si lanceranno in discese cariche di adrenalina sulle strade della frazione di Olginate.

Il Ghost Town Freeride è un evento organizzato da Sbanda Brianza, associazione sportiva dilettantistica con sede proprio a Olginate, supportato da FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, e patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Olginate. È diventato in poco tempo uno degli appuntamenti più divertenti e famosi del panorama longboard/skate italiano e non solo, distinguendosi per la grande spettacolarità e per il clima coinvolgente di festa. Anche nella sua sesta edizione il Ghost town si distinguerà come freeride internazionale, avendo atleti che provengono da Canada, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Inghilterra e altri Paesi.

La velocità massima registrata finora? 83 km orari

Come illustrato dagli organizzatori: "Lo spettacolo del Freeride è davvero unico visto che vede gli atleti affrontarne gli 1.3 km della strada di accesso al borgo ad una velocità massima registrata di 83 km/h. Sbanda Brianza, dopo aver legalizzato nel maggio 2017 la strada di Consonno per la pratica sportiva del longboard, facendola diventare il primo spot legale autorizzato d?Italia, è pronta a rendere l?evento ancora più spettacolare ed intenso".

Longboarder e skater per partecipare all?evento devono avere il tesseramento a FISR. Il form di iscrizione è disponibile sul sito sbandabrianza.com. Come sempre, l?ingresso al pubblico è gratuito e l?organizzazione

assicura tanta divertimento e intrattenimento.

Sport, musica e divertimento. Ma anche arte e cultura

Sport, musica e divertimento ma anche arte e cultura; nei giorni scorsi è stata fatta una ?call for artists?, in accordo con il Comune di Olginate, vari artisti si sono riuniti per ridare colore al muro della partenza (nei pressi dei pavesini). Non mancheranno momenti di live painting durante l?evento, infatti Sbanda Brianza in collaborazione con loop colors mette a disposizione bombolette a tutti i partecipanti che se la sentono di cimentarsi in questa forma d?arte.

Grande novità di quest?anno sono le morning activities della domenica mattina. Sbanda Brianza in collaborazione con numerose altre associazioni propone attività sportive aperte a tutti, come skateboard, slackline. Grande focus della mattinata della domenica sarà la visita guidata a Consonno. Un percorso realizzato grazie alla collaborazione di tre associazioni Olginatesi: Amici di Consonno, GEFO e Sbanda Brianza.

Il breve itinerario narrerà la storia del territorio attraverso interpretazioni e conoscenze diverse di Consonno. "Questo piccolo progetto vuole promuovere la conoscenza del paesaggio e delle persone che ci hanno vissuto rievocando ricordi e storie di una comunità, facendo un passo indietro nel tempo attraverso i bellissimi sentieri di Consonno recentemente riqualificati".

Come accennato, Ghost Town non è solo freeride. L?evento promuove il longboard e lo skateboard, unendo l?attività sportiva all?aspetto culturale che caratterizza fortemente questi sport. Tutto ciò si traduce in un weekend non solo di tavole e rampe da skate ma anche: musica, street food, street art, espositori attinenti al mondo degli sport da tavola ed action sport.

Il Programma: si inizia già nella serata di venerdì

Venerdì 18-24: ricevimento rider, open skate area, music

Sabato 12-14: ricevimento rider

Sabato 14-18: freeride, live music , street art

Sabato 18-24: skate & contest, after-party

Domenica 10-14: Morning activity, ricevimento rider

Domenica 14-18: freeride, live music, street art

Domenica 18-20: happy hour+premiazioni e lotteria Sbanda Brianza

L'associazione Sbanda Brianza

Sbanda Brianza è un?Associazione Sportiva Dilettantistica con base in Brianza, nata da un gruppo di folli con la passione per il longboard e l?ossessione per gli sport estremi. Affiliata a FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e riconosciuta dal CONI, l?Associazione è operativa in Brianza, a Milano, Lecco e dintorni, e si propone come un punto di riferimento per la scena longboard/skateboard italiana ed internazionale.

Lo scopo dell?Associazione è quello di diffondere e promuovere longboard e skateboard, offrendo corsi per i principianti, organizzando eventi/freeride per i rider più esperti, e preparando gli atleti per le gare ufficiali del campionato di skateboard downhill. ?Adrenalina, musica, ginocchia sbucciate, tavole spaccate e feste sono il nostro stile di vita!?

Consonno DH Spot

Consonno, frazione di Olginate, è un antico borgo nascosto tra le colline intorno a Lecco, vicino alle Alpi italiane, a 40 km a nord da Milano. Dopo essere stata drasticamente trasformata in un?utopica Las Vegas italiana negli anni Sessanta, Consonno cadde in abbandono a metà degli anni Settanta a causa di una frana che bloccò la sua unica strada d?accesso, e il villaggio divenne lentamente disabitato, trasformandosi in una città fantasma. Nel 2009, la strada di accesso è stata restaurata e asfaltata. Da allora, è diventato uno dei più famosi spot di longboard nel Nord Italia. Nel maggio 2017 l?utilizzo della strada di accesso è stato regolamentato da un?ordinanza comunale firmata dal Comune di Olginate, rendendo ?Consonno DH Spot? il primo spot di longboard italiano ufficialmente autorizzato.