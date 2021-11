La città fantasma invasa dalle pecore

Ultime tappe della transumanza per il rientro delle pecore. Continua nel Lecchese il passaggio delle greggi di ovini che a fine primavera avevano raggiunto le alture della Valsassina e che ora stanno per essere ricondotte nelle proprie "case" in Brianza e nella Bergamasca. Le suggestive immagini di questo passaggio stanno conquistando il pubblico lecchese. Qui ve ne proponiamo alcune del passaggio di sabato e domenica a Consonno, la città fantasma sulle alture di Olginate e Galbiate.

La tappa della transumanza nei prati di Consonno.

Davvero insolito e spettacolare il colpo d'occhio con un manto bianco creato da oltre 1.500 pecore nel piazzale vicino al celebre minareto di quella che un tempo fu la "Las Vegas della Brianza". Il gregge, uno dei tre di rientro dalla transumanza, dovrebbe ripartire oggi, lunedì 1° novembre, dopo tre giorni di sosta a Consonno. A guidarlo l'allevatore Andrea Galbusera con i suoi collaboratori. Con loro anche asinelli e cani pastore nell'assisterli alla guida del gregge.

Le pecore nel cuore di Consonno.

Andrea Galbusera: "Davvero contenti per il grande interesse della gente verso la transumanza"

"Questo gregge sosta ora, per un paio di giorni, a Consonno nel territorio comunale di Olginate, poi pian piano si sposterà per raggiungere la pianura bergamasca - ci ha raccontato ieri, domenica 31 ottobre, Andrea Galbusera - Mentre il gregge diretto verso la bassa Brianza è quello che ora si trova a Pasturo. Per quest'ultimo abbiamo programmato la discesa a valle con attraversamento di Lecco tra sabato 6 e domenica 7 novembre, ma non sappiamo ancora quando di preciso. Di solito, come per la salita dello scorso mese di maggio, il passaggio dalla città capoluogo lo facciamo nei fine settimana per evitare disagi. Ci stiamo rendendo conto che la transumanza è davvero molto seguita e apprezzata dalla gente, e di questo siamo davvero contenti".

Le pecore a Pasturo.

Il pastore ci ha poi ricordato un dettaglio importante della transumanza: "Una meta finale noi in realtà non l'abbiamo perchè facendo la transumanza 365 giorni all'anno ci si sposta sempre in base alla situazione e alle condizioni climatiche. Ma soprattutto ci muoviamo in base a dove ci rendiamo conto che le pecore possano stare meglio, tenendo conto anche degli accordi che abbiamo con l'Asl per le esigenze sanitarie degli animali". Ognuno dei tre greggi è composto da circa 1500/1600 ovini, davvero tante quindi le pecore che hanno fatto visita alla città fantasma proprio alla vigilia di Halloween.