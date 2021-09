Sportelli e consulenze gratuite in Comune tornano in presenza

Per un anno e mezzo i servizi sono stati svolti a distanza, in modalità telefonica e online. Durante. "Presidio prezioso e variegato che copre una serie di temi sentiti e attuali"

Dopo un anno mezzo di attività svolta a distanza, in modalità telefonica o online, riprendono in presenza le consulenze e gli sportelli gratuiti in comune gestiti da enti e essociazioni che hanno dato negli anni la loro disponibilità gratuita per fornire un servizio utile ai cittadini, regolato da specifici protocolli d'intesa. I professionisti accoglieranno i cittadini nelle sale comunali in base ai calendari concordati per l’anno in corso, a seguito di prenotazione, secondo le modalità specifiche di contatto previste, e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

"Lo sportello polifunzionale del Comune di Lecco è un servizio che nasce per supportare i cittadini di Lecco nella raccolta di informazioni qualificate in ambiti specifici - sottolinea l'assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante - e che siamo lieti di poter riprendere nella modalità che più consente un pieno confronto e uno scambio proficuo, ovvero in presenza. Ringrazio tutte le associazioni e gli enti attraverso la cui disponibilità riusciamo a garantire un presidio prezioso e variegato che copre una serie di temi sentiti e attuali".

Le prime date

Le prime date disponibili per gli appuntamenti riguardono lo sportello amianto (mercoledì 15 settembre), il punto informativo e di orientamento sulla mediazione familiare (giovedì 16 settembre), le consulenze condominiali (giovedì 16 settembre), le consulenze notarili (giovedì 23 settembre), lo sportello prevenzione e contrasto sovraindebitamento (venerdì 24 settembre) e lo sportello energia sostenibile (mercoledì 29 settembre).

Riparte in presenza anche lo sportello sulle disposizioni anticipate di trattamento, gestito dall'Ordine provinciale dei Medici e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, mentre prosegue la sua attività al centro civico Sandro Pertini di Germanedo anche il servizio di urgenza psicologica mutuato dai professionisti dell'Ordine degli psicologi della Lombardia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Lecco, scrivere una mail a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it, oppure telefonare al numero 0341 481.412 - 470; ai medesimi recapiti possono rivolgersi le realtà che avessero temi da proporre al fine di attivare nuovi sportelli di consulenza.