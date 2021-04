In Municipio a Lecco consulenze notarili gratuite per i cittadini

Rinnovata la convenzione: lo sportello offre un servizio per compravendita di case, testamento, convivenze, unici vili e il testamento biologico

Il Comune di Lecco rinnova il protocollo d'intesa per consulenze notarili gratuite. Nato nel 2012, con la sottoscrizione del primo protocollo d'intesa, lo sportello offre gratuitamente ai cittadini che vi accedono una prima consulenza informativo-orientativa su questioni collegate con la casa, come la compravendita e il mutuo, la successione, la donazione, l'usufrutto, la nuda proprietà e il testamento, gli amministratori di sostegno, il contratto di convivenza, le unioni civili e, tema complesso e attuale, le disposizioni anticipate di trattamento.

Rispetto a questo ultimo sentito argomento, Comune e Collegio promuoveranno anche incontri di approfondimento sulla legge sul testamento biologico in favore di un'informazione consapevole e il più possibile diffusa dei cittadini. Analoghi incontri saranno organizzati per conoscere meglio i contenuti della legge sul "Dopo di Noi".

Come usufruire del servizio

Il servizio, che di norma si svolge all’interno degli uffici comunali, continuerà a essere mutuato, fino alla permanenza delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, al telefono oppure online, con cadenza quindicinale, il giovedì dalle 9 alle 12.30. La consulenza fornita dai notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco non impegna il cittadino nella scelta del professionista con il quale perfezionare le eventuali pratiche oggetto della richiesta di informazioni, la durata delle consulenze è di circa 30 minuti e per accedervi è necessario prenotare telefonando ai numeri 0341 481397 - 470 oppure scrivendo a segreteria.comunicazione@ comune.lecco.it. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 8 aprile; a questo collegamento è disponibile è calendario completo.