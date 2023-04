Giovani e sicurezza stradale, aperto il contest artistico Safety Car

Fino al 3 maggio è aperto il concorso artistico per l’individuazione di 10 opere che diventeranno una mostra itinerante nei luoghi di aggregazione del territorio. L’iniziativa nasce in collaborazione con il progetto Iang - Insieme ai nostri giovani dei comuni del polo Valle San Martino, all’interno del progetto "Safety Car - una guida della comunità educante”, progetto che coinvolge tutto il territorio dei comuni dell’Ambito di Lecco, ente capofila in partnership con Impresa sociale Girasole e finanziato dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio.

Le opere, che potranno essere fotografie, dipinti, disegni, grafiche oppure sculture e oggetti creati ad hoc, dovranno rappresentare il tema della prevenzione all’uso di alcool e sostanze quando ci si mette alla guida e promuovere invece i buoni comportamenti per evitare l’incidentalità stradale. L’invito è aperto ai giovani residenti nei Comuni dell’Ambito di Lecco e di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. Le opere raccolte saranno valutate da una giuria tecnica e dal pubblico social sul profilo Instagram @iang_vallesanmartino. Il contest si concluderà con la selezione delle dieci opere che hanno ricevuto il punteggio più alto.

Verranno premiati i 3 artisti che con le loro opere avranno ricevuto i punteggi più alti

Il 28 maggio all’evento finale del progetto Safety Car, verranno premiati i tre artisti che con le loro opere avranno ricevuto i punteggi più alti: il primo classificato riceverà un buono dal valore di 200 euro, il secondo classificato un buono dal valore di 100 euro, mentre il terzo classificato un buono dal valore di 50 euro. Il buono sarà spendibile in alcune realtà commerciali del territorio.

L’iscrizione al contest dovrà essere effettuata entro le ore 23.59 del 3 maggio 2023, inviando alla mail iang@impresasocialegirasole.org l’opera o la foto di essa e il modulo di partecipazione compilato. È possibile consegnare il modulo e l’opera al Punto Informagiovani Villa de Ponti di Calolziocorte (giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18) o presso l’Informagiovani di Lecco (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16), dove resteranno in esposizione durante il mese di maggio, le opere consegnate. L’intero bando è disponibile sul sito di Impresa sociale Girasole. È possibile rimanere informati su tutte le iniziative del progetto Safety Car seguendo le pagine social di “Lake a move”.