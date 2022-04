La Grignetta e non solo: Luigi Rota conquista il Fiof con le sue foto

Cinque foto da premio per Luigi Rota. Il conosciuto fotografo lecchese, colonna nel campo dei matrimoni ma non solo, ha messo altri premi nel suo già lungo palmares. Titolare dello studio attivo a Belledo dal lontano 1970, ha conquistato la giuria del Fiof Italy international photography awards (Fiipa), contest internazionale promosso dal Fondo internazionale della fotografia (Fiof) con l'obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura fotografica.

Nello specifico, la giuria composta da fotografi di fama internazionale ha assegnato il bronzo nella categoria natura dei ‘Vincitori Professionisti 2022′ a una fotografia in bianco e nero scattata sulla cima della Grignetta, ma non solo: altre quattro foto hanno ricevuto la menzione d'onore; si tratta di fotografie, allegate nella galleria a fondo articolo, scattate tra Milano (categoria ‘Persone’), ancora montagna (‘Natura’) e a uno dei tanti matrimoni (‘Wedding’) seguiti in prima persona da Luigi.

“Come sempre arrivano migliaia di immagini, è un orgoglio e una soddisfazione, per me, quando faccio vedere le nostre montagne in giro per il mondo in questi contest internazionali. L'alpinismo non solo è una mia passione, ma anche una gioia per le fotografie”. La premiazione si terrà il prossimo 30 aprile a Roma, dove ha sede il Fondo.



Il riconoscimento assegnato dalla giuria

Fotografo con 35 anni di esperienza, lavora in molti campi della fotografia, insegnante di fotografia e viaggiatore. Luigi Rota nasce nel 1973 e all'età di 14 anni inizia subito la sua formazione e avventura nel mondo della fotografia. Oggi titolare di FOTOROTASTUDIO e coordina un team di fotografi e videomaker professionisti. Tra i primi fotografi pionieri in Italia nel portare il reportage nella fotografia di matrimonio, cambiando stile e tecniche e creando immagini dinamiche, fuori dagli standard e piene di emozione e creatività. Riceve importanti riconoscimenti e qualifiche internazionali ed entra a far parte delle più importanti associazioni di fotografi professionisti del mondo, riunendo i migliori fotografi di matrimonio del mondo. Molte delle sue immagini vengono utilizzate per riviste di settore, mostre, libri, pubblicazioni e vincono importanti concorsi fotografici in tutto il mondo. Insegnante di fotografia tiene corsi e workshop di fotografia a più livelli in tutta Italia. Viaggiatore prima per passione in giro per il mondo, poi per lavoro, dal 2017 organizza viaggi fotografici per fotografi. Collabora con Nikon Italia come docente "Nikon School" e fotografo NPS. Collabora con numerose agenzie e aziende del settore tra cui "Celebra Album" nominata Ambassador Academy e testimonial e con il gruppo Rikorda e anche Ambassador Profoto Italia. La sua tecnica è in continua evoluzione e dedica molto tempo alla ricerca e alla sperimentazione.

Il Fondo Internazionale per la Fotografia

Fiof, Fondo Internazionale per la Fotografia, si è costituito nel 2004 (con il supporto di: AIF – Associazione Italiana Foto e Digital Imaging, CNA, Confcommercio, Confartigianato Fotografi, Ascofoto, Foto Notiziario e Comune di Orvieto) per sostenere il fotografo professionista nella sua attività, e in poco tempo è diventato una realtà articolata, con una stabile e incisiva presenza a livello nazionale e internazionale.

Questa associazione di categoria si distingue per una nutrita e costante attività formativa e informativa, per la portata di eventi unici e innovativi, e per il rilascio di qualifiche che conferiscono, a chi le riceve, un’indiscussa credibilità professionale.

Grazie alla sua struttura, offre ai propri associati l’opportunità di far parte di una vera comunità nell’ambito della fotografia professionale, dove ogni collega, da concorrente può diventare amico, un alleato nella creazione di un mercato di qualità, uno stimolo al confronto proficuo.

Sotto: le foto da premio e menzione d'onore di Luigi Rota (FIOF/LUIGI ROTA)