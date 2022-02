Sport e non solo: alle associazioni di Valmadrera quasi 8mila euro

La commissione di valutazione ha assegnato i contributi ordinari per l'anno 2021 alle associazioni di Valmadrera che hanno presentato domanda seguendo le direttive del bando pubblicato durante il mese di novembre 2021. Lo stanziamento complessivo è di 7.910 euro. Come per l'anno 2020 si è tenuto conto, nella pubblicazione dello stesso bando e nell'individuazione dei termini di presentazione delle domande, della situazione di emergenza sanitaria che ha limitato la possibilità per le associazioni di svolgere la propria attività sociale, di programmare iniziative e manifestazioni.

Le domande pervenute sono state esaminate da Roberto Fumagalli, Virginio Brivio e Filippo Perego, responsabili delle aree Servizi sociali, Servizi civici e Amministrazione generale - servizio sport, che, sulla base dei criteri individuati dalla delibera della Giunta dello scorso 3 novembre, ha attribuito i punteggi e stilato, per ciascuno dei tre settori (associazioni sportive, associazioni di promozione e protezione sociale e associazioni culturali) la relativa graduatoria successivamente approvata dalo.

Valmadrera: i contributi 2021 alle associazioni

Nel dettaglio sono stati riconosciuti i seguenti contributi: