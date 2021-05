Spese di gestione per fronteggiare il covid: Abbadia aiuta commercianti e artigiani

Il Comune predispone un bando per la concessione di contributi a fondo perduto. Il sindaco Roberto Azzoni: «Soddisfatto dell'iniziativa, che replicheremo entro la fine dell'anno»

Un aiuto alle attività che la pandemia da covid ha messo in forte difficoltà. Il Comune di Abbadia ha predisposto un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Abbadia Lariana.

«Come Amministrazione vogliamo esprimere in maniera tangibile la vicinanza alle attività economiche commerciali e artigianali del nostro paese con questo bando - commenta il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni - La dotazione finanziaria è di oltre 52mila euro che andranno a coprire sia spese di investimento ma soprattutto spese di gestione e spese di acquisto di materiale per contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Sono molto contento di questo bando, reso possibile dal Fondo di Sostegno alle attività economiche».

L'iniziativa di sostegno non è destinata a restare isolata. «Contiamo entro la fine del 2021 di uscire con una seconda chiamata per una cifra minore ma comunque importante. Ringrazio l'ufficio Tributi che ha lavorato alacremente per portarlo alla pubblicazione» afferma il sindaco Azzoni. La scadenza del bando è il 24 maggio alle ore 12. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune.