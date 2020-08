Lecco, oltre 400mila euro di contributi alle biblioteche del Sistema

Le 59 biblioteche associate al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese che hanno richiesto il contributo per l'acquisto di libri sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria sono nella graduatoria che prevede l'assegnazione di contributi.

Si tratta di contributi rivalutati rispetto alle iniziali previsioni e pari a 10mila euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20mila volumi, 5mila euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5mila volumi e fino a 20mila volumi e 2.143 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5mila volumi.

La somma complessiva che verrà erogata ai Comuni della provincia di Lecco è pari a 412.221 euro, che verranno utilizzati per l'incremento del patrimonio librario delle biblioteche e spesi presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio provinciale. Qui il Sistema Bibliotecario, in collaborazione con Confcommercio Lecco, ha realizzato infatti un'indagine di mercato per fornire alle biblioteche l'elenco e le caratteristiche delle librerie presenti in provincia di Lecco, quale strumento utile per poter poi procedere all'acquisto dei libri.

Il valore aggiunto di questo acquisto numericamente molto rilevante di libri verrà "amplificato" dai vantaggi di essere una rete bibliotecaria con un unico catalogo e la possibilità di mettere a disposione di tutti gli utenti l'intero patrimonio librario attraverso il servizio di prestito interbibliotecario del Sistema.