SP583, contributo della Provincia al Comune di Mandello per la rimozione dei detriti

Si conclude con un contributo economico per un pronto intervento la querelle relativa alla competenza sul tratto della SP53 al Moregallo interessato dalla presenza di materiale instabile da rimuovere.

Venerdì mattina il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato il decreto deliberativo per l'assegnazione di un contributo al Comune di Mandello per l'intervento di rimozione del materiale giacente a monte della strada Provinciale 583 Lariana in seguito agli eventi alluvionali del 26 ottobre scorso.

La richiesta di contributo da parte del Comune di Mandello è arrivata lo scorso 9 luglio ed è stata integrata il 13 luglio con il quadro economico dell'intervento, che prevede una spesa complessiva di 19.500 euro.

La Provincia di Lecco contribuisce per una quota pari al 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e comunque fino alla concorrenza massima di 9.750 euro, garantendo un intervento unitario e coordinato che consenta di ridurre i tempi e assicurare la messa in sicurezza del tratto di strada interessato.

"La Provincia di Lecco - commentano il presidente Claudio Usuelli e il consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli - non si è mai sottratta a offrire l'assistenza tecnica ed economica necessaria per favorire una risoluzione definitiva della problematica. Come evidenziato nella relazione del tecnico incaricato dal Comune di Mandello dello scorso 3 novembre, il percorso della colata detritica è avvenuta all'interno di un alveo del reticolo idrico minore, la cui competenza è del Comune di Mandello, che pertanto deve provvedere alla definitiva messa in sicurezza del materiale incombente. A distanza di mesi è arrivata la richiesta di contributo del Comune di Mandello, che la Provincia di Lecco ha accolto tempestivamente, mantenendo fede alla disponibilità manifestata in più occasioni sin dai giorni successivi agli eventi dello scorso 26 ottobre. Questi sono gli atti concreti necessari per risolvere definitivamente il problema; tutto il resto sono solo parole inutili".