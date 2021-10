Sostegno allo studio dei più meritevoli: aperto il bando del Comune di Valmadrera

Alleggerire le spese sostenute dalle famiglie degli studenti più meritevoli della città. L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, a seguito dell’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio, ha deciso di riproporre il bando per premiare i propri studenti migliori. E’ stato infatti approvato l’apposito bando per l’assegnazione di contributi per il merito scolastico a favore di studenti meritevoli residenti a Valmadrera frequentanti le Scuole Secondarie di 1° grado (solo terzo anno), le Scuole Secondarie di 2° grado (pubbliche o paritarie) e i Centri di Formazione Professionale (terzo e quinto anno), appartenenti a nuclei famigliari residenti a Valmadrera relativamente all’anno scolastico 2020/2021.

Il contributo per il merito scolastico si propone di favorire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ed è costituito dall'attribuzione di un contributo massimo di 200 euro per ciascuno degli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado (pubblica o paritaria) o un Centro di Formazione Professionale (solo terzo e quinto anno), e un contributo massimo di 100 euro per ciascuno degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado (solo terzo anno – pubblica o paritaria).

Il bando contenente le norme per la partecipazione è disponibile, con il modello di presentazione, presso l’Ufficio Istruzione del Comune e sul sito web del Comune di Valmadrera (www.comune.valmadrera.lc.it).

I requisiti

Fra i requisiti fondamentali per l’ammissione al bando si segnalano:

Essere residenti nel Comune di Valmadrera (LC); Non essere stati ripetenti per nell’anno scolastico 2020/2021; Per gli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di 1° grado (ex scuole medie), aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 una votazione d’esame pari a 10/10. Per gli studenti della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª della Scuola Secondaria di 2° grado (ex scuole superiori) aver conseguito nell'anno scolastico 2020/2021 una media non inferiore agli 9/10; Per gli studenti del quinto anno della Scuola Secondaria di 2° grado e del terzo e quinto anno dei Centri di Formazione Professionale, che hanno conseguito il Diploma di maturità o di formazione professionale nella sessione estiva dell'anno scolastico 2020/2021, aver ottenuto una votazione non inferiore a 90/100;

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata nel giorno di giovedi 2 dicembre 2021 alle ore 12.00, presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni e/o chiarimenti si può contattare l'Ufficio Istruzione Comune di Valmadrera (0341 205236)