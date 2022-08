Supernove, raggi X, onde gravitazionali e maree: tutti i segreti al Politecnico

I segreti dell'astrofisica in cattedra nei 4 giorni di lavori al Politecnico di Lecco. Ha preso infatti il via ieri, lunedì 29 agosto, il congresso internazionale "Astrophysical Polarimetry in the TimeDomain Era", organizzato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica Inaf - Osservatorio astronomico di Brera, presso il Campus del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco.

Il congresso ha l’obiettivo di riunire teorici, osservatori e scienziati per valutare lo stato attuale dell'arte e consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni per affrontare questioni aperte che possono essere affrontate tramite studi polarimetrici. Un centinaio di partecipanti provenienti da tutto il mondo si si stanno confrontando sui fenomeni transitori quali supernove, raggi gamma, raggi X, onde gravitazionali, studi sulle maree e numerosi transitori di natura sconosciuta.

"È stata una grande soddisfazione portare a Lecco scienziati da tutto il mondo dopo le limitazioni del periodo pandemico nei due anni passati" - commenta Stefano Covino, responsabile scientifico dell’evento. Roberto Della Ceca, direttore dell’Inaf Osservatorio Astronomico di Brera, tiene inoltre a sottolinare "la qualità del supporto organizzativo da parte di UniverLecco come una sinergia altamente postiva".

L’Associazione Univerlecco ha infatti accolto la richiesta del proprio socio Inaf nel realizzare a Lecco un così importante evento internazionale. "Sempre più il Campus è sede attrattiva per eventi, convegni e congressi sia nazionali che internazionali ed è con questo spirito che Univerlecco ha con piacere contribuito alla realizzazione del Congresso - afferma Vico Valassi, Presidente di Univerlecco - L’obiettivo è quello di portare le eccellenze di formazione, ricerca ed innovazione sul territorio lecchese".