I messaggi di Draghi e Cingolani inaugurano il Convegno di studi amministrativi a Varenna

Lunga serie di interventi delle autorità nella prima giornata andata in scena giovedì. Oggi si prosegue con il ministro per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale Colao

Si è aperto giovedì pomeriggio a Villa Monastero di Varenna il 66° Convegno di studi amministrativi, organizzato dalla Provincia di Lecco e dalla Corte dei conti, sotto l'alto Patronato della Presidenza della Repubblica, dal titolo Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next Generation Eu.

Il Convegno, che per la prima volta è possibile seguire anche in diretta streaming, si è aperto con i saluti delle autorità: il Capo di Gabinetto della Corte dei conti Giovanni Comite ha letto il messaggio inviato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Hanno quindi preso la parola il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, il sindaco del Comune di Varenna Mauro Manzoni, il pefetto di Lecco Castrese De Rosa e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

L'apertura dei lavori è stata affidata al presidente della Corte dei conti Guido Carlino, che ha tratteggiato i temi che verranno affrontati nella tre giorni di Convegno.

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani non è potuto intervenire in presenza per il concomitante Consiglio dei Ministri a Roma e ha inviato un videomessaggio.

Subito dopo si è aperta la prima sessione, dal titolo Lo sviluppo sostenibile nelle dimensioni economica, sociale e ambientale: la transizione ecologica, presieduta dal giudice della Corte costituzionale Daria de Pretis, con le relazioni di:

Salvatore Veneziano, Presidente del Tar Campania - Napoli: Appalti pubblici come strumento delle politiche pubbliche: sviluppo sostenibile, tutela ambientale e tutela sociale

Stefano Laporta, Presidente della Consulta degli esperti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione: I "beni" da valorizzare nella logica dello sviluppo sostenibile

Marcello Messori, Professore di Economia e governance europee nell’Università Luiss Guido Carli di Roma: L'utilizzo efficiente delle risorse in una prospettiva di benessere sociale

Vera Parisio, Professore di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Brescia: Protezione dell'ambiente, sviluppo sostenibile e giudice amministrativo.

Il programma di venerdì

Questa mattina i lavori proseguiranno con l'intervento del Ministro per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale Vittorio Colao.

A seguire la seconda sessione, dal titolo La transizione digitale, presieduta dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pietro Curzio, con le relazioni di:

Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano: L’intelligenza artificiale: progetti tecnologici e digitali per il miglioramento della città e dei servizi rivolti ai cittadini

Arianna Vedaschi, Professore di Diritto pubblico comparato nell’Università Bocconi di Milano: L’emergenza sanitaria nello scenario globale

Giuseppe Caia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione pubblica – SPISA, Professore di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Bologna: Semplificazione amministrativa e transizione burocratica: per una Pa efficiente e al servizio degli individui

Daria de Pretis, Giudice della Corte costituzionale: La semplificazione e l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione.

Le conclusioni saranno affidate al rappresentante del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti Francesco Saverio Marini.

Gli interventi pomeridiani di venerdì

Nel pomeriggio l'intervento del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

A seguire la terza sessione, dal titolo L'inclusione sociale, presieduta dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, con le relazioni di:

Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza: Misure di inclusione e pari opportunità alla luce del principio di eguaglianza sostanziale

Arturo Maresca, Professore di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi La Sapienza di Roma: Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze: l’impatto della digitalizzazione e del remote working

Lorenza Violini, Professore di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano: Beni comuni e diritti fondamentali della persona

Margherita Interlandi, Professore di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale

Biagio Mazzotta, Ragioniere generale dello Stato: Gli interessi territoriali e la valorizzazione delle comunità. Le risorse per un’efficiente politica di coesione.

Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente Consiglio di presidenza della Corte dei conti Luigi Balestra.

La giornata si chiuderà con l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.