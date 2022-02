Prevenzione incendi boschivi, Regione Lombardia stanzia quasi un milione di euro

Rinnovata la convenzione tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per le attività di contrasto agli incendi boschivi. Lo ha comunicato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

"Con la misura approvata - ha spiegato Foroni - prosegue l'impegno della Giunta regionale per prevenire il fenomeno 'inneschi' nelle nostre aree boschive".

L'accordo, nei tre anni di validità (fino al 31 dicembre 2024), comporterà un impegno di spesa di 900mila euro. Il Dipartimento dei Vigili del fuoco collabora con Regione Lombardia nelle operazioni di spegnimento incendi dal 2017. Attività che riguardano principalmente il contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali, oltre al coordinamento delle attività anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontari dell'Antincendio Boschivo (Aib).

"Obiettivo una sempre più rapida risposta operativa"

"In particolare - ha aggiunto l'assessore - Regione Lombardia implementerà le attività di collaborazione con i Vigili Del Fuoco, potenziando il sistema regionale dell'Antincendio (Aib) e disciplinando la qualità delle collaborazioni tra gli enti territoriali e delle squadre di volontariato; l'obiettivo è garantire una sempre più rapida risposta operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Stanno nel frattempo proseguendo le attività di monitoraggio - ha ricordato Foroni - poiché le condizioni del vento e la mancanza di piogge potrebbero agevolare lo sviluppo di nuovi inneschi. Le nostre squadre sono, in ogni caso, operative per poter intervenire dove necessario. Un efficace lavoro d'equipe reso possibile grazie all'impegno dei nostri volontari che ringrazio sentitamente per quanto fatto finora".