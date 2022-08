Quanto piace Corenno Plinio: già staccati oltre 4mila biglietti

Non accenna a fermarsi il successo di pubblico riscontrato da Corenno Plinio. Il "Borgo dei mille gradini", inserito tra i Luoghi del cuore del Fai, continua a macinare numeri record.

Se al 15 agosto il conteggio dei visitatori, da quando è stato introdotto il ticket d'ingresso, aveva raggiunto quota 3mila, ora, soltanto una settimana più tardi, la soglia superata si è alzata di mille.

Il periodo immediatamente dopo Ferragosto è stato molto positivo per il lago e anche Corenno ha registrato un'impennata dei visitatori. Il 22 agosto sono stati superati i 4mila visitatori paganti. "Un risultato positivo che dimostra la bontà del progetto e il valore di Corenno per la cui tutela e promozione l'Amministrazione comunale ha investito molto" spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

Nello specifico: interventi sia strutturali come il rifacimento della piazza, opera attesa da decenni, sia per la raccolta dei rifiuti e il nuovo pontile, ma anche promozionali con materiale cartaceo per i turisti e una campagna informativa ad hoc sui social.

"Turismo, ricchezza da coltivare nel tempo"

"Abbiamo fatto investimenti che era necessario fare tanti anni fa perchè il turismo deve essere coltivato nel tempo - commenta Cassinelli - Si tratta di un percorso lungo fatto di tanti tasselli ma se ci si limita a dire facciamo turismo e poi resta lettera morta non si va avanti e su questo fronte, con particolare attenzione verso Corenno, noi abbiamo lavorato seminando frutti che ora si inizia a raccogliere, si pensi anche all'acquapark, alle tante manifestazioni promosse, ai concerti di alto livello e alla zona a traffico limitato al lago con il posizionamento delle casette".