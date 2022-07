Cornacchia bussa alla porta del sindaco in cerca d'acqua: "Gli animali stanno morendo di sete"

La siccità non risparmia nemmeno la fauna locale. La carenza di precipitazioni degli ultimi mesi, unita al caldo estivo devastante, sta provocando gravi danni, non solo alla vegetazione e ai campi agricoli, ma anche agli animali del bosco. "Stanno morendo di sete". A lanciare il monito è Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè, che insieme alla fidanzata Eleonora nelle ore scorse è stato testimone di un episodio insolito ma molto significativo.

Una cornacchia grigia (sgurbat gris in dialetto brianzolo) ha letteralmente bussato alla porta alla disperata ricerca di acqua. I due si trovavano nella loro casetta a Campsirago, sul Monte di Brianza. "È arrivata sul balcone, visibilmente assetata - racconta il sindaco - Si capiva che voleva chiederci da bere. Queste creature non si fanno mai avvicinare perché sono diffidenti e temono gli esseri umani, ma credo che la scarsità d'acqua in questo caso lo abbia spinto a cercare aiuto". Brambilla e la sua fidanzata gli hanno così dato da bere. "Ha veramente bevuto moltissimo ed era davvero soddisfatta".

La situazione è complicata, in vista delle possibili precipitazioni dei prossimi giorni. Non tutti gli animali, infatti, sono soliti avvicinare gli umani in cerca di cibo o acqua. "Gli animali del bosco stanno morendo di sete, i corsi d'acqua sono asciutti, dai vecchi fontanili non scende più nulla, agli alberi si stanno ingiallendo le foglie come se fossero in autunno. Quando avremo la prima precipitazione - conclude Brambilla - spero non sia una bomba d'acqua di qualche secondo con effetti nefasti per il nostro territorio e la fauna che lo abita".

