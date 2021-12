La ferrata del Corno Rat è di nuovo della comunità: la via rimessa a nuovo e riaperta

Momento di festa all'interno della cinta montana della città. Si è svolta nella tarda mattinata di sabato 18 dicembre l'inaugurazione della ferrata del Corno Rat, messa in sicurezza grazie all’Osa Valmadrera, ai contributi di Fondazione Provìnciale Lecchese, il Gal e al lavoro di esperti come il grande alpinista Mario Panzeri e dell’ingegner Invernizzi.

Emozionata e soddisfatta la presidente dell’Osa Valmadrera, Laura Valsecchi, che ha ricordato come la messa in sicurezza della ferrata “rappresenti il fiore all’occhiello delle celebrazioni del 70esimo della società”. Numerosi gli interventi delle autorità presenti, dallo stesso Mario Panzeri, all’assessore del comune di Valmadrera Giuseppe Anghileri che ha sottolineato “il valore sportivo e sociale dell’iniziativa”, a Marco Piazza, assessore della Comunità Montana Lario Orientale, Gianbattista Crimella, alpinista e già presidente della società, e Virginio Brivio, che come responsabile comunale ha seguito la pratica.

La via ferrata è quindi a disposizione di tutti gli sportivi, “con l’auspicio di un utilizzo responsabile”.