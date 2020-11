Il Corpo Musicale Mandellese dona i propri giacconi invernali ai City Angels di Lecco

Nato nel 1770, quest’anno ha toccato il traguardo delle 250 primavere, un evento degno di essere festeggiato se non fosse per la situazione pandemica in atto che ne ostacola le celebrazioni. La trentina di elementi che lo compongono, sono diretti dal maestro Sandro Scinetti. Stiamo parlando del Corpo Musicale Mandellese, autore nei giorni scorsi di un bel gesto di concreta solidarietà.

Presieduto dalla mandellese Carla Lafranconi, il Consiglio direttivo dell'associazione ha infatti deliberato un'azione di grande vicinanza e solidarietà, votata all’unanimità. Il nobile gesto consiste nell'aver donato i giacconi invernali non più utilizzati (quelli della vecchia divisa) all’associazione City Angels di Lecco. «Crediamo che il nostro piccolo gesto possa contribuire ad aiutare chi è meno fortunato di noi - hanno commentato i portavoce della banda di Mandello - Non tutti possono fare grandi cose ma possiamo fare piccole cose con grande amore».

A consegnare materialmente la donazione, la presidente Lafranconi con il consigliere Davide Anghileri accompagnati dalla vicinanza virtuale dei soci Matteo Adamoli, Francesco Capparini, Laura Gusmeroli, Giorgio Adamoli, Valeria Arnoldi, Ezio Muzio e Silvana Cattaneo non presenti per evitare assembramenti.

A ricevere i giacconi, la coordinatrice dei City angles Paola Corti e il responsabile Paolo Selva. L’associazione operante a Lecco da quattro anni vicina alle persone fragili e in difficoltà, ha espresso attraverso una pergamena incorniciata in un quadro la personale riconoscenza all’indirizzo del sodalizio: «Ringraziamo per la donazione il Corpo Musicale Mandellese. Il vostro sostegno è prezioso per aiutare i più poveri per dare sicurezza ai più deboli e speranza a chi soffre nel nostro territorio».

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery