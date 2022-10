Correre insieme e fare del bene: fondi contro la violenza sulle donne

A Lecco si corre a scopo benefico. Presentato l’evento #insiemeèpiùbello, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Women In Run Lecco”. L’A.S.D., costituitasi nel 2022 sul modello della W.I.R. nata a Milano nel 2014, persegue la mission di sensibilizzare nei confronti di tutti i tipi di violenza, in particolare di quella contro le donne. Il primo evento promosso dalla neonata associazione, mirato a sviluppare solidarietà e a raccogliere fondi da devolvere ad associazioni del territorio legate a queste tematiche, è #insiemeèpiùbello, in programma domenica 27 novembre, con partenza alle 9.30 dalla Piccola, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

I partecipanti all’evento, patrocinato dal Comune di Lecco, potranno scegliere di cimentarsi in una corsa non competitiva a passo libero di 14 km o in una camminata di nordic walking di 8 km, con dimostrazioni di autodifesa Krav Maga nell’area del circuito, che attraverserà i rioni cittadini; per i partecipanti più giovani, dai 4 ai 10 anni, è previsto un percorso in area protetta e un diploma finale di partecipazione.

Fondi a Telefono Donna Lecco

Per prendere parte all’iniziativa, è possibile iscriversi online al link https://forms.gle/1E3GGRfNqvPfkhZq6 o in loco il giorno dell’evento, e in quest’occasione versare un contributo minimo di 10 euro, previsto per i partecipanti maggiori di 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione di volontariato a sostegno delle donne con problemi di maltrattamento o violenza "Telefono Donna Lecco".

L’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri ha ringraziato “l'associazione WIR che, attraverso questa iniziativa che ci auguriamo possa divenire una piacevole tradizione nella nostra città, ci aiuta a sensibilizzare tutta la cittadinanza nella promozione di un valore importantissimo, ovvero il rispetto nei confronti delle donne, che rivestono nella nostra società un ruolo fondamentale. Mi auguro davvero che questo evento veda la partecipazione di tante persone, che attraverso lo sport e il divertimento diffonderanno all'uniscono questo messaggio: STOP ALLA VIOLENZA VS LE DONNE”