Confcommercio prepara il 2023: nuovi corsi, si punta sul digitale

Confcommercio Lecco apre il 2023 con il catalogo dei corsi di formazione. Come da tradizione, infatti, è questo momento a spalancare le porte del nuovo anno. I numeri del 2022 hanno fatto registrare dati in crescita: 154 corsi erogati a 1.700 persone per un totale di .1432 ore. Il 2023 avrà nel proprio menù uno sguardo rivolto soprattutto al digitale, senza tralasciare la formazione obbligatoria: “La società partecipata da Confcommercio Lecco sta andando bene, nel 2022 il segno è stato positivo - ha sintetizzato Alberto Riva, direttore dell'associazione di categoria -. La situazione è tranquilla e serena, ci fa guardare al futuro con fiducia. Ne approfitto per ringraziare Chiara Silverij e le sue collaboratrici: alle aziende vengono proposti nuovi corsi in un’offerta formativa di qualità”. Si guarda anche alle nuove piattaforme di comunicazione: “TikTok per il nostro core business non è particolarmente adatto, ma tutte le altre si sposano con la nostra filosofia. Il taglio dei corsi specifici rimane commerciale, ovviamente”.

Il presidente di Cat Unione Lecco, ovvero la società di servizi di Confcommercio che si occupa di formazione e consulenza, Angelo Belgeri ha quindi tirato le somme: “La capacità di riuscire ad avere un'azienda interna all’associazione di categoria testimonia che c’è un dialogo vero e proprio tra ente formatore e associati, così facendo si possono capire i bisogni formativi delle singole imprese. La spinta va verso il digitale, non può più esserci una mancanza d’impronta sotto questo punto di vista: continuare a dare un aiuto ai nostri associati permette loro di migliorare di essere presenti e performanti come attività”. Il Cat “è sempre in contatto con associati e non per bisogni specifici formativi: di corsi su misura ne abbiamo fatti parecchi sia sotto il lato sociale, con Caritas e San Vincenzo tra le altre, che dal punto di vista di quella professionale”.

Rimasta aperta la piattaforma online per gli associati: “La formazione va fatta negli spazi e nei momenti dedicati. Spingiamo sempre sui corsi in presenza per avere una maggiore collaborazione e creare dei legami, però capiamo che lo strumento è utile”, chiude Belgeri.

Chiara Silverij, responsabile dell'area formazione, ha spiegato che “accompagneremo gli imprenditori e i loro collaboratori in questo percorso fatto di anni difficili. Più della metà dei corsi sono di nuova progettazione, con il potenziamento dell’area digitale vista la necessità di raccogliere questa sfida: abbiamo inserito nuovi corsi come quelli legati a YouTube e TikTok”. Sul fronte delle lingue “è confermato il corso d’inglese, mentre abbiamo introdotto quello di tedesco con un’impronta turistico-commerciale di base per permettere l’accoglimento di chi arriva da quelle zone”. Presenti anche workshop di psicologia e vendita, mentre il gruppo del Terziario Donna “ha chiesto d’inserire nuovamente un percorso di mindfulness e sulla gestione del tempo”.

“I colleghi dell’area comunicazione che seguono il digitale si formano quotidianamente su questi strumenti. Internamente non utilizziamo il canale TikTok, ma tantissime aziende associate del centro città usano i video per arrivare in maniera simpatica con i loro prodotti ai clienti finali: si sta andando in questa direzione e per questo motivo l’abbiamo inserito per dare un veicolo comunicativo in più: i nostri consulenti hanno aperto uno sportello di analisi della loro area digitale che è aperto alle aziende associate l’ultimo giovedì del mese su appuntamento”, ha precisato.

Sul fronte dei gruppi tecnici “ci sono i corsi di paghe e contabilità, mentre quest’anno abbiamo inserito corsi sulle piattaforme Spid e Sintel, che permettono di velocizzare il rapporto con la pubblica amministrazione e di partecipare ai bandi”. Lato ristorazione: “Corsi come barman, cucina e pasticceria. I percorsi formativi sono otto, la novità è il corso specifico su pizze e focacce”. Non mancano i corsi obbligatori “che si differenziano in base alle normative. A catalogo si possono ora trovare i corsi per gli apprendisti, questo perché i finanziamenti regionali sull’apprendistato professionalizzante si sono pressoché esauriti. A livello provinciale verrà organizzato un convegno per presentare questi nuovi percorsi a pagamento”.

Confcommercio Lecco: i corsi del 2023

IL DIGITALE:

La sfida digitale nei pubblici esercizi

Tik tok

Seo e story telling

E-Mail marketing

You Tube Ads

Il web 3.0: un’opportunità commerciale

INFORMATICA:

Excel – Livello intermedio

LINGUE:

Inglese: le 200 parole per accogliere il turista

Inglese turistico & commerciale – Livello intermedio

Tedesco turistico & commerciale

COMUNICAZIONE, MARKETING E VENDITA:

La gestione del tempo tra produttività e work-life balance

Workshop di psicologia e tecniche di vendita

Mindfulness

L’armocromia

CORSI TECNICI:

Contabilità – Livello base

Paghe e contributi – Livello base

Cyber security

Sintel

SPID e Firma digitale

Primo soccorso pediatrico

IL MONDO DEL BAR:

Barman – Livello base

Caffetteria di base

I drink tropicali

Il cappuccino e il suo mondo

l’Italia del buon bere

I cocktail storici

PASTICCERIA E BAR PER PROFESSIONISTI:

La pasticceria espressa nella ristorazione

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI:

L’affascinante mondo dei lievitati

Il mare in tavola

I sapori e i pesci del lago di Como

Dolci al bicchiere

Dolci che passione

La selvaggina

Il menù di Natale

CORSI PER BAMBINI:

Piccoli chef in cucina

SICUREZZA:

R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

Aggiornamento R.S.P.P.

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Aggiornamento carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)

Aggiornamento R.L.S.

Primo soccorso

Aggiornamento primo soccorso

Antincendio basso rischio

Aggiornamento antincendio a basso rischio

Antincendio medio rischio

Aggiornamento antincendio a medio rischio

Formazione generale lavoratori

Formazione specifica lavoratori

Aggiornamento formazione lavoratori

Preposti

Aggiornamento preposti

Dirigenti

Aggiornamento dirigenti

IGIENE E SANITÀ:

Corso per operatori alimentari

Aggiornamento per operatori alimentari

CORSI ABILITANTI:

Somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari

Agenti e rappresentanti di commercio

Agenti d’affari in mediazione

CORSI REGOLAMENTATI:

Operatori funebri

Corso per gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

Aggiornamento per gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

GDPR PRIVACY

Responsabile Trattamento Dati

Addetto al Trattamento Dati

Videosorveglianza