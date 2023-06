Vento in poppa: tornano i corsi di vela alla Canottieri Lecco

Con uno slogan decisamente accattivante, "Cultura, sport e natura", la Società Canottieri Lecco in sinergia con Bulldog's Sailing Team torna a essere protagonista nella promozione di corsi di vela per bambini, ma anche per adulti. I corsi partiranno dal 19 giugno e potranno iscriversi i bambini dai 7 ai 13 anni indirizzati sugli Optimist, la barca scuola per eccellenza, e sui Bahia.

L'intento, in particolare del consigliere vela della Canottieri Lecco Alessio Manni, è chiaramente quello di poter ricostituire una squadra agonistica dopo il periodo difficile della pandemia che ha limitato molte attività sportive. Ma anche avvicinare sempre più giovani alla pratica della vela.

I corsi saranno settimanali, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 16 e comprenderanno non solo attività velica ma anche legata alle tematiche dell'ambiente e della cultura. Istruttore Fiv sarà il "rivano" Sergio Gottoli, già in passato alla Canottieri Lecco, fondatore del Bullgos's Sailing Team nato praticamente sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano dove Gottoli presta la sua opera.

La vela e il teatro

Ed è proprio da qui che nasce l'idea di Gottoli: unire la passione per la vela all'ambito culturale all'interno di un palcoscenico importante come la Scala. Avvicinare i giovanissimi allievi della scuola al teatro sarà uno dei temi che gli aspiranti velisti affronteranno durante i corsi. Anche perché il mondo del teatro, nella storia, è estremamente vicino a quello della vela.

È infatti risaputo che, durante il periodo invernale, i marinai collaboravano con i teatri impiegando la maestria di quelle forti mani che sanno far nodi, intrecciare tessuti, lavorare il legno e trovare soluzioni adeguate, ai fini di migliorare le performance teatrali in ogni loro aspetto. A tutt'oggi i teatri si trasformano in grandi velieri e i fondali tra le quinte vengono dispiegati e manovrati proprio come delle vele quadre.

Corsi per i giovanissimi ma anche per gli adulti nei weekend e in orari preserali durante il periodo estivo. C'è voglia di ripartire con il vento in poppa per tenere viva la passione per uno sport che ha portato alcuni atleti della Canottieri Lecco alla ribalta internazionale sino alla Coppa America come Paolo Bassani e Stefano Riva e alla regata intorno al Mondo come sarà da settembre per il giovane Niccolò Banfi.

Per iscriversi ai corsi della Canottieri o anche soltanto per avere informazioni ci si può rivolgere direttamente al 338 2789788.