Il Viandante piace anche agli operatori: massiccia partecipazione al corso

Il Viandante cammina via internet. Si sono conclusi gli incontri online gratuiti dedicati agli operatori del settore, pensati per fornire gli strumenti idonei a divenire operatore turistico ufficiale de "Le vie del Viandante". Come lo scorso anno, una serie di appuntamenti è stata tenuta da Alberto Conte, presidente dell’associazione Movimento Lento, fondatore e direttore della società ItinerAria, oltre che consulente del progetto Interreg Le Vie del Viandante 2.0, mentre l’ultimo incontro, dedicato alle reti d'impresa, ha visto la partecipazione di Silvia Strada e Marta Bellati di Montagne Lago di Como, e Gloria Gerna e Carlotta Pighetti del Consorzio Turistico Valchiavenna.

Oltre 100 le richieste di partecipazione, provenienti da tutta la provincia di Lecco, dalla provincia di Sondrio (sia dalla Valchiavenna, sia dalla Valtellina), dal Comasco e dal Milanese; gli operatori che hanno partecipato sono proprietari o gestori di strutture ricettive e ristorative, diverse tipologie di guide (guide turistiche, accompagnatori di media montagna e guide alpine, guide di mountain-bike, guide ambientali ed escursionistiche), fornitori di servizi pensati per il turista, agenzie di viaggi e tour operator.

“Adesioni importanti - ha sottolineato l'assessore all'attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -, che riconfermano la bontà del format inaugurato lo scorso anno e l’attenzione del comparto turistico alle nuove tendenze: l'interesse verso il turismo slow e l'outdoor è infatti sempre maggiore, dobbiamo pertanto farci trovare pronti e in questo la formazione è cruciale. Nel frattempo l’Infopoint del Viandante e il servizio turismo del Comune di Lecco si preparano alla stagione primaverile: vogliamo che tutto sia pronto ad accogliere i turisti che arriveranno sul nostro territorio”.

Gli operatori che hanno completato il percorso di formazione riceveranno l’attestato ufficiale e verranno inseriti sul sito www.leviedelviandante.eu, il portale ufficiale del progetto, sul quale sono disponibili tutte le informazioni sui 12 sentieri storici che compongono il Cammino, i tracciati gpx da scaricare, le schede di ogni luogo di interesse, le informazioni sul Passaporto del Viandante e gli elenchi di tutte le strutture operatori che rilasciano il timbro ufficiale.

Il passaporto del Viandante