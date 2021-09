Curare meglio gli affetti da demenza: un corso di formazione per famigliari, badanti e volontari

Quattro appuntamenti dedicati alla formazione. Nell'ambito del progetto Brainart, Ats Brianza propone l'evento formativo “prendersi Cura di Chi Cura”, iniziativa gratuita e aperta a tutti coloro che si prendono cura delle persone affette da demenza: caregiver, badanti, volontari, O.S.S e A.S.A.

Il corso, strutturato in 4 incontri che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, intende contribuire a migliorare le conoscenze di coloro che assistono persone affette da demenza, trattando argomenti sulle diverse manifestazioni della demenza, sulle attuali terapie farmacologiche sulle attività terapeutiche e sui servizi disponibili sul territorio che possono essere attivati in caso di bisogno.

Sarà trattato, in particolare, il tema della corretta modalità di relazione e modalità da adottare con la persona affetta da demenza, all'interno del progetto più complessivo di assistenza e di cura. Si potrà partecipare all'iniziativa sia in presenza che collegandosi da remoto e sarà possibile iscriversi anche singole giornate del calendario.

Assistere le persone con fragilità correlate alla demenza richiede un impegno notevole, anche da un punto di vista emotivo, per i familiari e per gli assistenti famigliari, che condividono nella relazione le manifestazioni della patologia ed il suo decorso.

“Partendo dalla consapevolezza delle enormi difficoltà che i familiari si trovano ad affrontare”, Ats Brianza, all’interno del progetto Interreg Brainart, ha organizzato questo corso, con una selezione di argomenti che aiutino ad accudire e monitorare in modo sostenibile e più efficace possibile la persona affetta da una delle diverse forme di demenza. “L'obiettivo è contribuire, attraverso un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche, a vivere la qualità di vita migliore sia per il paziente che per chi lo assiste”.

Le date

Martedi 21 settembre

Politecnico Polo Territoriale di Lecco - Via G. Previati, 1/c Lecco

Demenza: sintomi, fase di malattia e trattamenti farmacologici

Martedi 28 settembre

Sala Ing. Pietro Pensa – V. F. Merlo 2 – Barzio

Demenza e aspetti psicologici: accettazione di patologia e modifiche della modalità di relazione, comunicazione e comportamento

Martedi 5 ottobre

Sala Civica F.lli Cernuschi – V.Le Lombardia 14 – Merate

Come affrontare i disturbi del comportamento nella quotidianità

Martedi 12 ottobre

Politecnico Polo Territoriale di Lecco -Via G. Previati, 1/c Lecco

La rete dei servizi: il territorio a sostegno delle persone affette da demenza e i suoi caregiver

Per iscriversi accedere a www.ats-brianza-brainart.it, cliccare sulla locandina dell’evento e compilare il modulo di iscrizione.

Per la partecipazione in modalità “in presenza” per uno o più incontri e per ognuna delle sedi stabilite, è obbligatoria la prenotazione via WhatsApp o sms al nr. 3938860106, tra le 10 e le 13. È richiesto il green pass per l’accesso alle sale.

I partecipanti all’evento formativo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica indicato, un’e-mail di conferma di avvenuta registrazione con le informazioni di accesso e i dettagli del programma.