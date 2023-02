Gli animali? I migliori amici (della salute) dell'uomo. Un nuovo corso per curare con loro

Visto l’ottimo successo della prima edizione di novembre, Ats Brianza ripropone il corso propedeutico "Interventi Assistiti con gli Animali". L'appuntamento è per il prossimo il mese di marzo. "Abbiamo pensato e organizzato questo corso con l’obiettivo di formare nuovi operatori sul territorio, considerata l’ampia possibilità di impiego di queste metodiche educativo e terapeutiche - spiega il Direttore generale di Ats Brianza Carmelo Scarcella - Questa è la prima edizione del percorso di formazione a Monza, dopo quella svoltasi a Lecco lo scorso anno, ma la nostra intenzione è quella di riproporlo anche nei prossimi mesi vista l’importanza del tema trattato".

Il corso è rivolto alle figure professionali e agli operatori che svolgono la propria attività nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti all'articolo 4 delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)". Gli interventi assistiti con gli animali hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico ricreativa e prevedono l’impiego di animali domestici appartenenti alle specie cane, cavallo, asino, gatto, coniglio e altre valutate dal Centro di referenza nazionale. Si parla di pet teraphy, ma non solo.

Tre, infatti, gli ambiti previsti: 1) Attività assistite con gli animali: finalità ludico ricreativa e di socializzazione; 2) Educazione assistita con gli animali: promuove e attiva le risorse e le potenzialità di crescita individuale, di relazione e inserimento sociale; 3) Terapia assistita con gli animali: cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale (intervento personalizzato con prescrizione medica).

Il programma prevede tre incontri, presso l’auditorium di Ats Brianza a Monza in viale Elvezia 2, il 16, 23 e 30 marzo dalle 9,30 alle 17,30. Tra i relatori ci sarà lo stesso dottor Carmelo Scarcella, oltre a medici veterinari di Ats Brianza, professori universitari, psicologi e psicoterapeuti. L'iniziativa è aperta anche ai residenti della vicina provincia lecchese, territorio che fa capo ad Ats Brianza insieme a Monza e Vimercate.

"Questo corso propedeutico - evidenzia il dottor Diego Perego, direttore Uoc Igiene Urbana Veterinaria - fornirà le nozioni di base sugli interventi assistiti con gli animali, sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Durante gli incontri verranno approfondite le conoscenze sul ruolo dell’equipe, funzioni e responsabilità delle diverse figure professionali ed operatori coinvolti negli IAA. Così da favorire lo sviluppo di competenze relazionali e di umanizzazione delle cure da parte degli operatori valorizzando le loro esperienze nell’ambito di questi interventi".

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28 Febbraio 2023 inviando una mail di pre-iscrizione a formazione@ats-brianza.it. Successivamente i preiscritti riceveranno una email accompagnata dalla scheda di iscrizione.