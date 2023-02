Corso gratuito di italiano per giovani stranieri in vista dell'esame per la patente

L'Informagiovani di Lecco, in collaborazione con Les Cultures Onlus, propone un corso gratuito di italiano rivolto ai giovani stranieri dai 17 ai 30 anni che si apprestano a sostenere l'esame scritto per ottenere la patente di guida.

Il corso trova spazio all'interno del bando Spelling -Progetto Sperimentale Lingua per il Lavoro e l'Integrazione, che ha lo scopo di ampliare e migliorare l'offerta di servizi di formazione linguistica.

Sono previste 6 lezioni della durata di 2 ore, che si terranno a Lecco, presso la sede dell'Informagiovani in via XI Febbraio 8, a partire dal mese di marzo e con una cadenza settimanale. Per partecipare è necessario compilare il form presente al seguente collegamento. Ai candidati sarà chiesto di esprimere la propria preferenza oraria in fase di iscrizione e, a seguire, verrà stabilito il calendario ufficiale degli appuntamenti.

"Tassello sul percorso di indipendenza"

Così l'assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: "Accompagnare i giovani all'autonomia e all'indipendenza è fondamentale per renderli protagonisti del loro presente e del loro futuro. Questo progetto, grazie alla collaborazione con Les Cultures, aggiunge un tassello al percorso di indipendenza e pone le prime basi per aiutare i ragazzi che ne hanno bisogno ad affinare le competenze linguistiche necessarie per raggiungere un traguardo come quello della patente. La patente rappresenta un'importante tappa verso l'autonomia nella gestione familiare, ma è strettamente legata anche alla possibilità di trovare e accettare un numero più elevato di opportunità di lavoro. Questa iniziativa si aggiunge ad altre attività proposte dal nostro Informagiovani in collaborazione con le realtà locali, come quelle sulle competenze digitali e sull'orientamento lavorativo che favoriscono l'integrazione abbattendo le differenze e creando percorsi di inclusione e collaborazione".

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l'Informagiovani di Lecco al numero 0341 493790 o scrivere a informagiovani@comune.lecco.it.