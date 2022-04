Educazione stradale, i bambini dell'asilo a lezione per ricevere la "patente"

Proseguono i corsi di educazione stradale varati dal Comune di Mandello nelle scuole: dopo primaria e secondaria di primo grado, è il turno dei "grandi" della scuola dell'infanzia.

"Dopo l'interruzione di due anni dovuta all'insorgere della pandemia da Covid-19, l'assessorato all'Istruzione con il Comando di Polizia locale ripropone il corso di educazione stradale per gli alunni frequentanti l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia - spiega l'assessore Doriana Pachera - Il corso, che avrà caratteristiche ludiche, consiste in una lezione di un'ora e mezza che comprenderà teoria e uscita sul territorio sui temi relativi alla cognizione di strada, al significato della segnaletica stradale con richiamo alle norme di comportamento in qualità di pedoni, conducenti di biciclette e passeggeri di autovetture, e in una seconda lezione pratica in bicicletta su strada".

Il percorso

La "biciclettata" si effettuerà lungo il seguente percorso: Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Piazza Italia, Via Medaglie Olimpiche, Via al Meria, Via A. Volta, Via Fra' Bernardo, Piazza Campo Sportivo, Via Medaglie Olimpiche, Piazza Mercato.

A ogni partecipante, prima della prova, l'assessore all'Istruzione regalerà un dono a ricordo dell'esperienza e, al termine, verrà rilasciata una speciale "patente". Sarà presente inoltre un veicolo del Soccorso degli Alpini e il percorso verrà presidiato da personale della Polizia Locale.