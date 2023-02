Mandello, i piccoli studenti si danno ai corsi di... scuola guida

I bambini mandellesi tornano sui banchi della... scuola guida. All'inizio dell'anno scolastico l'Assessorato all'Istruzione aveva riproposto alla scuola primaria statale e paritaria e alla scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Mandello del Lario un corso di educazione stradale rispettivamente per le classi terze della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria. È il secondo anno, infatti, che si porta avanti questa iniziativa.

"Questo - spiega l'assessore Doriana Pachera - per dare la possibilità a bambini e ragazzi di incontrare gli agenti della polizia locale ogni due anni: i grandi della scuola dell'infanzia (progetto in atto da tempo), gli alunni di classe terza e gli alunni di classe prima secondaria. Per la scuola dell'infanzia il corso avrà sicuramente una valenza ludica e si terrà il prossimo maggio".

Alla primaria S. Pertini e alla paritaria S.G. Antida il corso è stato tenuto nei mesi di novembre e dicembre e ha incontrato il gradimento sia dei bambini che degli insegnanti. Nella secondaria i corsi inizieranno martedì 7 febbraio, continueranno mercoledì 15 febbraio e si concluderanno giovedì 23 febbraio 2023. Ogni classe incontrerà un agente di polizia locale per un totale di 3 ore a cadenza settimanale.

Gli argomenti sul banco

Si tratteranno i seguenti argomenti: Codice della strada, mobilità ecosostenibile (pedoni e ciclisti), il comportamento del pedone, l'uso del monopattino, la bicicletta (tipologie, le sue parti), il comportamento del ciclista, il semaforo, segnali visivi e sonori, i cartelli della strada.

A condurre il corso sarà l'agente di polizi comando dei vigili della polizia locale del Comune di Mandello.