Mandello, torna il corso di educazione stradale per gli alunni delle scuole

Tornano a Mandello i corsi di educazione stradale riservati ai più piccoli.

"All'inizio dell'anno scolastico l'assessorato all'Istruzione del Comune di Mandello aveva proposto alla scuola primaria statale, alla scuola secondaria dell'Istituto comprensivo di Mandello del Lario e all'Istituto scolastico Santa Giovanna Antida un corso di educazione stradale rispettivamente per le classi terze della primaria e per le classi prime della secondaria - spiega l'assessore all'Istruazione Doriana Pachera - Questo per dare la possibilità a bambini e ragazzi di incontrare gli agenti di Polizia locale ogni tre anni: i grandi della scuola dell'infanzia (progetto in atto da diversi anni), gli alunni di classe terza primaria e gli alunni di classe prima secondaria.

Buon pedone si diventa

Per la scuola primaria il corso avrà inizio il prossimo 24 ottobre 2022. L'argomento riguarderà il comportamento da tenere sulla strada come pedone: attraversamento con e senza semaforo, come camminare su strada con e senza marciapiede, la segnaletica relativa appunto al pedone e alle norme da tenere mentre si è trasportati su motocicli e autovetture. Nella secondaria i corsi inizieranno a febbraio.

Ogni classe incontrerà dunque un agente di Polizia locale per un totale di 3 ore a cadenza settimanale. Per la scuola dell'infanzia, come consuetudine, i corsi si terranno in primavera.

"I corsi - informa l'assessore - sono stati organizzati grazie alla paziente e attenta collaborazione dell'assessorato alla Sicurezza e della Polizia locale del Comune di Mandello".