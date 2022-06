Più disciplinati degli automobilisti: oltre 60 bambini ottengono la "patente"

Un successo il corso di educazione stradale proposto dall'assessorato all'Istruzione di Mandello con il Comando di Polizia locale: in tutto hanno partecipato 61 bambini "grandi" delle scuole dell'infanzia.

Dopo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'iniziativa è stata dunque allargata ai bimbi più piccoli di età. Si tratta di un gradito ritorno per il corso dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

Il corso, tenuto dall'agente di polizia locale Laura Marinangeli, ha avuto caratteristiche ludiche e previsto una lezione di un'ora e mezza che comprende teoria e uscita sul territorio sui temi relativi alla cognizione di strada, al significato della segnaletica stradale con richiamo alle norme di comportamento in qualità di pedoni, conducenti di biciclette e passeggeri di autovetture, e una seconda lezione pratica in bicicletta su strada.

Percorso tra le vie cittadine

La "biciclettata" si è svolta lungo il seguente percorso: Piazza Mercato, Piazza Garibaldi, Piazza Italia, Via Medaglie Olimpiche, Via al Meria, Via A.Volta, Via Fra' Bernardo, Piazza Campo Sportivo, Via Medaglie Olimpiche, Piazza Mercato.

Per le scuole dell'infanzia di via Monastero, Crebbio e Molina l'uscita si è tenuta il 26 maggio, per le scuole dell'infanzia di Somana, Olcio e dell'Istituto S.G.Antida il 1° giugno 2022. Presenti gli agenti della Polizia locale e il Soccorso degli Alpini.

"Tutti i 61 alunni hanno ricevuto al termine della prova la patente e uno zainetto contenente una pettorina, un portachiavi, un libro e un braccialetto fosforescente semirigido" spiega l'assessore Doriana Pachera. Nel dettaglio, le scuole mandellesi hanno fornito il seguente numero di alunni: Crebbio 2, via Monastero 7, Somana 10, SGA 17, Molina 21, Olcio 4.