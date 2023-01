Sei appassionato di fumetti? Ecco il corso (gratuito) che fa per te

Vuoi imparare a disegnare storie a fumetti? Ecco allora l'iniziativa che fa per te. La biblioteca civica di Lecco "Uberto Pozzoli" propone infatti un corso rivolto agli appassionati del fumetto: lezioni gratuite di disegno aperte ai ragazzi dai 14 anni in avanti e agli adulti. Docente sarà Luca Galimberti, fumettista, illustratore e docente di fumetto della scuola d'arte di Cabiate, in provincia di Como.

Come iscriversi

Il corso, in programma il venerdì sera dalle ore 20:30 alle 22:30 a partire dal 3 febbraio, accompagnerà i partecipanti lungo un percorso di dieci lezioni, durante le quali si tratterà di anatomia, fumetto comico, teoria delle ombre, prospettiva, inquadrature, sceneggiatura, personaggi, espressioni facciali e ambientazioni. Il numero massimo di partecipanti è 15. Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso è necessario contattare la biblioteca civica chiamando il numero 0341 481122 o scrivendo a biblioteca@comune.lecco.it.