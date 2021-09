Passione per gli animali? Arriva a Lecco il corso per diventare guardia ecozoofila

Iscrizioni aperte: ecco come presentare domanda

Sono aperte le iscrizioni per il corso che permette di diventare guardia ecozoofila. L'occasione è rivolta ai territori di Lecco e Como. Il corso è gratis (si pagano 100 euro per diventare socio benemerito) e l'iscrizione al corso va fatta entro il 15 ottobre 2021. La formazione si svolge con video-lezioni e si può accedere quando si vuole. Durante il percorso si svolgeranno esami scritti in sede (4 esami), se si passa la teoria, si fa la pratica con le guardie.

Una volta pronti, il coordinatore richiede il decreto prefettizio e il tirocinante presterà giuramento e a quel punto diventerà Guardia Eco-Zoofila, per la tutela, la difesa e il benessere Animale. In queste storie solo alcuni esempi del lavoro immenso di queste persone: salvataggi di cani abbandonati in appartamento, cortile o legnaia.

Come iscriversi

Per qualsiasi informazione chiamare in sede al 366 5940259

Oppure inviate una mail a: guardiecomo@oipa.org o guardielecco@oipa.org.

Sito: https://www.oipa.org/italia/

Trovate tante altre informazioni sulla pagina Facebook ufficiale