Corso di italiano per stranieri a Mandello, un successo al femminile

Un corso per imparare l'italiano e favorire l'inserimento di persone provenienti da Paesi terzi. A Mandello l'iniziativa è stata riproposta (non è la prima volta) dall'assessorato all'Istruzione del Comune e ha ottenuto ancora un'ottima partecipazione: 16 iscritti, di cui 13 donne.

Il corso è finanziato dal progetto "Fami 2480 conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione", in collaborazione con il Cpia Fabrizio De Andrè di Lecco e, appunto, l'assessorato all'Istruzione del Comune di Mandello. L'inizio è avvenuto il 10 gennaio 2023 ma, dal 6 al 20 dicembre scorsi, si sono tenuti incontri di accglienza gestiti dall'insegnante.

L'iniziativa prevede 80 ore di lezioni in presenza, al termine delle quali i partecipanti potranno essere ammessi all'esame per ottenere la certificazione B1, necessaria per richiedere la cittadinanza. Per le mamme che devono portare con sé i bambini è previsto un servizio di baby sitting.

Il corso è interamente gratuito e si tiene nei giorni di martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 presso la Biblioteca Comunale nei locali del Centro Diurno.

Secondo corso a breve

"A breve verrà attivato anche un altro corso finanziato dall'Assessorato all'Istruzione - spiega l'assessore all'Istruzione Doriana Pachera - A questo corso sono iscritte 25 donne e le partecipanti al temine delle lezioni potranno essere ammesse all'esame per ottenere la certificazione del livello A1 o A2. Sono molto soddisfatta di questa partecipazione femminile. Le donne provenienti da Paesi terzi hanno meno opportunità di parlare italiano rispetto a quelle degli uomini, in quanto la maggior parte non lavora e i contatti con il mondo esterno li hanno tramite i figli e il marito".

Gli iscritti provengono da vari paesi e più precisamente: Albania, Brasile, Burkina Faso, Canada, Corea, Egitto, Ghana, Mali, Marocco, Nuova Zelanda, Perù, Thailandia, Turchia, Ucraina.