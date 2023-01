Alfredo Cospito trasferito a Opera: il sostegno anche da Lecco

Prosegue il caso relativo ad Alfredo Cospito. È stato deciso il trasferimento all'istituto penitenziario di Opera per l'anarchico, detenuto finora al carcere Bancali di Sassari, dove è in sciopero della fame da 104 giorni per protesta contro la misura del 41bis, il cosiddetto carcere duro, a cui è sottoposto. Il trasferimento è stato deciso dai medici dell'Asl di Sassari e dal Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e, secondo le informazioni, è avvenuto nella giornata di lunedì.

Negli ultimi giorni sono state organizzate alcune manifestazioni di protesta contro la sua detenzione. Anche gli anarchici lecchesi si sono radunati in buon numero in piazza Cermenati nel corso della giornata di sabato, come avvenuto a Saronno e con la biciclettata di Milano, mentre lo scorso 15 gennaio alcuni militanti hanno partecipato a un altro corteo milanese a sostegno della causa del detenuto.

Intanto il governo Meloni non è intenzionato a cambiare la sua linea e a togliergli il regime del 41bis, e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha esplicitamente parlato di "scia di sangue e attacchi", secondo lui prova che Cospito "riesca a dare segnali esterni" con "assalti e violenza" verso le istituzioni, tra cui le molotov lanciate contro due vetture della polizia locale, in viale Tibaldi a Milano, che si sono incendiate. Gli investigatori della digos sono al lavoro su questo, ma al momento non escludono collegamenti proprio col caso Cospito.

Chi è Alfredo Cospito

Un consiglio dei ministri urgente è stato fissato per le 19 di lunedì 30 gennaio. Cospito, 55 anni, è in carcere da dieci anni per il ferimento di un top manager di Ansaldo Nucleare, l'amministratore delegato Roberto Adinolfi, avvenuto nel 2012, e sta scontando anche una condanna a 20 anni di reclusione per alcuni attentati 'firmati' dalla Federazione anarchica informale, considerata terroristica, per fatti del 2006, quando vennero piazzate degli inneschi vicino a una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo. Cospito è in regime di 41bis dal mese di maggio del 2022. Recentemente ha generato furiose polemiche la lettera con cui la direzione del carcere di Sassari ha 'ordinato' alla dottoressa di fiducia di Cospito di non riferire a Radio Onda d'Urto le sue visite col detenuto.