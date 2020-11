Emergenza covid, il Comune di Garlate riattiva i servizi di aiuto ai cittadini più fragili

Garlate riattiva i servizi di aiuto ai cittadini a seguito della seconda ondata covid. «La situazione attuale ci impone una maggiore attenzione a tutte le misure precauzionali che possono impedire il contagio - ha fatto sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti - Invitiamo quindi tutti i cittadini e le cittadine ultrasettantenni o in particolari condizioni di salute che non hanno persone in grado di provvedere alle loro esigenze, di rivolgersi ai servizi sociali del comune di Garlate. Il servizio si rende disponibile a sopperire a necessità quali: spesa a domicilio, consegna farmaci e simili. Il servizio di consegna è gratuito».

Il numero telefonico da contattare è quello dell'ufficio servizi sociali 034 1681306, interno 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30; dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16; il sabato dalle 9 alle ore 12.30. Nei giorni festivi, per urgenze inderogabili, è inoltre attivo il numero della Protezione Civile Comunale 3488923394.

«Si chiede la collaborazione alla cittadinanza nel segnalare possibili situazioni che potrebbero necessitare del servizio e nella diffusione di questa informazione» - ricorda inoltre l'Amministrazione che ha reso noti anche i dati sul numero di persone contagiate in paese, dati aggornati a ieri, martedì 10 novembre.

«Nel consueto report della Prefettura e Ats vengono indicati 28 garlatesi positivi in sorveglianza, dopo il ritorno alla negatività per alcune persone colpite nelle scorse settimane. Due persone sono ricoverate, le altre sono a casa in osservazione con i loro familiari conviventi. Siamo in una fase acuta e delicata, chiediamo a tutti di nuovo comportamenti responsabili e corretti verso gli altri e verso se stessi».