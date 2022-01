Quattro positivi al covid: il Lecco Calcio a 5 sospende l'attività

Il Covid irrompe bruscamente all'interno del Lecco Calcio a 5, costretto a sospendere l'attività a causa della presenza di quattro elementi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra di Serie B.

La società bluceleste, dopo avere sottoposto tutti i tesserati ai relativi tamponi e riscontrato le positività al virus, si è prontamente attivata per avvisare la Divisione Calcio a 5 e Ats Brianza, al fine di porre in atto tutte le procedure del caso indicate dalla normativa vigente.

Cosa succederà ora? Tutto il gruppo squadra, in quanto composto da contatti stretti dei positivi, si sottoporrà al relativo periodo di quarantena, al termine del quale verranno effettuati nuovi controlli. In attesa che si completi il periodo necessario per la negativizzazione e in attesa delle determinazioni dell'Ats, è stata inoltrata alla Divisione Calcio a 5 la richiesta di rinvio della gara del campionato di Serie A2 girone A in programma sabato 8 gennaio a Cagliari contro il GG360, così come di quella relativa alla sfida di Coppa Italia Under 19 di giovedì 6 gennaio contro il Bergamo.