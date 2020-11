Covid, un servizio navetta di ritiro e consegna della biancheria per i pazienti ricoverati

«Al fine di limitare gli accessi in ospedale, l’Ambito di Lecco ha organizzato per i cittadini dei propri comuni un servizio navetta per il ritiro e la consegna della biancheria dei pazienti ricoverati. Il servizio non comporta oneri a carico dei Comuni grazie al finanziamento del Fondo Aiutiamoci 2.0».

Con queste parole il presidente Sabina Panzeri, sindaco di Costamasnaga, e Michela Maggi illustrano l'utile servizio promosso dall’Ambito distrettuale di Lecco insieme all’Impresa Sociale Consorzio Girasole, e i numeri a cui è possibile fare riferimento per richiederlo. «Le famiglie e le persone residenti potranno telefonare al numero dedicato per segnalare l’esigenza di portare il cambio della biancheria al congiunto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, come di seguito specificato».

Comuni e contatti

Polo territoriale Brianza Ovest - Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costamasnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello: Tiziano Corti telefono 331 2357467.

Polo territoriale Brianza Est - Comuni di Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone: Simone Buzzella telefono 329 2420445.

Polo territoriale Valle San Martino - Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago: Clara Gasperini telefono 345 0697492.

Polo territoriale Lago - Comuni di Pescate, Malgrate, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario: Alice Oggioni telefono 345 3788726

La persona incaricata, sentite le esigenze della famiglia, contatterà direttamente l’ospedale per organizzare il ritiro e la consegna della biancheria.