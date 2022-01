Dopo il covid, due squadre lecchesi pronte a tornare in campo

Il covid è ormai alle spalle o quasi: due squadre lecchesi bloccate dalla pandemia in questo inizio di 2022 sono pronte a tornare in campo.

Il periodo di quarantena per il Lecco Calcio a 5 è finito dopo la negativizzazione di tutti i giocatori che a fine anno erano risultati positivi al Covid-19. La squadra bluceleste ha così ripreso gli allenamento agli ordini di coach Pablo Parrilla.

Il prossimo appuntamento in calendario è la sfida di Serie A2, valida per la 13^ giornata del girone A, contro l'Elledì Fossano sabato 15 gennaio alle ore 16 al PalaRogeno.

Npo: giovedì ultimi test

Nel basket, la Np Olginate è pronta a rientrare in campo. L'evoluzione del focolaio di covid è infatti buona: soltanto tre giocatori ancora attendono di poter tornare all'attività e riaggregarsi al gruppo, con gli ultimi test programmati per giovedì 13 gennaio. Nel frattempo, nonostante la situazione ancora non completamente risolta, la Lega nazionale pallacanestro non ha rinviato il match valido per la giornata in programma domenica 16 gennaio alle ore 18: Olginate chiuderà il girone di andata con il 15° turno ricevendo la visita di Vicenza.